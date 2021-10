Los sindicatos rechazan el plan de 200 millones de Ayuso para mejorar la sanidad madrileña

Una inversión de 200 millones de euros en dos años. Esa es la ambiciosa propuesta que la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha puesto sobre la mesa de los sindicatos profesionales para mejorar la Atención Primaria de la región. Una oferta "insuficiente y mal dotada presupuestariamente" a juicio de los sindicatos, que ha hecho que se levanten de la mesa de la negociación.

De esta forma, el acuerdo con el diálogo social se queda en tablas aunque el Gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso asegura que va a poner en marcha el proyecto con o sin el consenso de los representantes de los trabajadores. Es cierto que, al no precisar de un apoyo en la Asamblea de Madrid, el hecho de que este Plan cuente o no con el beneplácito de los sindicatos es algo anecdótico.

Las razones, según cada una de las partes, son diferentes. Por un lado, está la Consejería, que se alarma de que los sindicatos no quieran pactar un proyecto de inversión extra que se ejecutará de forma paralela a los presupuestos sanitarios de la Comunidad. "Si quieren ampliar o negociar aspectos se puede hablar, pero se levantan de la mesa", lamentan.

Además, algunas otras fuentes de la Asamblea de Madrid apuntan a los grupos de la izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) como los "detonantes" de esta falta de negociación. Una especie de mano negra que hace presión a los sindicatos para no sacar un acuerdo con el Gobierno de Ayuso.

Por parte de los sindicatos, el argumento está en el trasfondo de los 200 millones y no en la partida o en quién los gestione (el Partido Popular). Afirman que se trata de un plan que "no se ha negociado" con ellos y que no contempla el incremento de plantilla ni la inversión "necesaria" para "revertir la situación deficitaria de este nivel asistencial" de la Comunidad.

"Consideramos este plan insuficiente y mal dotado presupuestariamente. Es un proyecto que no resuelve los problemas de este nivel asistencial y no logrará revertir el continuo y constante deterioro de la Atención Primaria, la pérdida de profesionales y el rechazo, cada día mayor, de estos a trabajar en los centros de salud por las condiciones que la Consejería les ofrece", han denunciado este mismo lunes tras recibir una notificación de la directora general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad de Madrid, Raquel Sampedro.

Hay que recordar que, como explica la Comunidad Madrid, toda esta financiación es "adicional" a planes concretos. Por ejemplo, respecto a los fondos que se van a ejecutar ya en materia de Recursos Humanos (es decir, contratar a más personal), se trata de una medida de "financiación adicional" que se suma a los sueldos de los profesionales. O lo que es lo mismo, de los 200 millones presupuestados para Atención Primaria, 80 millones se invertirán en la contratación de 1.200 profesionales y subidas de sueldo. "Es una inversión realista", reiteran.

Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad (CCOO, UGT, Amyts, Satse y CSIF) rechazan este plan "irreal" y piden sentarse "únicamente" con el consejero de Sanidad y no con intermediarios de la Administración.

"Consideraremos la posibilidad de iniciar cuantas acciones entendamos necesarias, para la defensa de una Atención Primaria de calidad, bien financiada y dotada de los profesionales que la hagan posible", señalan en una amenaza velada de huelga.

Inversiones

Hay que recordar que este plan de inversión coincide con otro lanzado, y de características similares, por el Gobierno de España. Tanto en la partida de la ministra del ramo, Carolina Darias, como en la de Ayuso son planes presupuestarios extra con partidas que no han existido previamente.

Según el libro amarillo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el equipo de Sanidad ha creado una partida extra para la Atención Primaria de 176 millones de euros. El Libro Amarillo de los PGE asegura que esa partida va enfocada, fundamentalmente, a "mejorar el acceso" a los centros de salud e incrementar su "capacidad resolutiva", incluyendo para ello la "tecnología" y la "capacidad de comunicación", algo que ha experimentado un déficit durante la pandemia.

Salvando las distancias (las competencias de la gestión de la Primaria son autonómicas y no del ministerio) la inversión viene a ser parecida. Es un presupuesto 'extra' y de refuerzo.

"Tenemos esta dotación presupuestaria y hay que empezar a avanzar en las medidas. Los sindicatos sólo nos dicen que es insuficiente, que las plazas son insuficientes. Pero tenemos este presupuesto y hay que avanzar. Ya habrá tiempo de que pidan más en un futuro", insisten desde la Consejería de Sanidad madrileña.

Un año de vida

Pese a que la oposición frontal de los sindicatos al plan y la consiguiente amenaza con paros haya llegado esta semana, esta historia de desencuentros lleva casi un año fraguándose. En una carta remitida por la Consejería de Sanidad a los sindicatos, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se explica que el 13 de mayo se llevó a cabo la presentación de las líneas generales del Plan Integral de Atención Primaria en materia de recursos humanos.

Tras ello, en mayo, la Comunidad de Madrid y los sindicatos fijaron las reuniones en las que, según el equipo del consejero Escudero, "los sindicatos de manera unilateral decidieron poner fin a la negociación".

"Esta Dirección General ha demostrado su voluntad de negociar todos aquellos aspectos que contempla el plan de actuación y que sin duda van a mejorar las condiciones laborales de nuestros profesionales. Hecho que se constata con las distintas convocatorias de Mesa Sectorial", argumenta la directora general.

Además de los citados 80 millones para recursos humanos, el plan de 200 millones tiene partidas para infraestructuras, modernización de equipos y digitalización del sistema de salud, algo que se ha demandado mucho con motivo de la pandemia de la Covid-19 y el aislamiento social.

De este modo, el Plan de actuación de mejoras de infraestructuras cuenta una inversión aproximada de 93 millones: 30 millones en ejecución, 63 millones en tramitación para contratación de obra y 8,5 millones de euros en remodelaciones y modernizaciones; un Plan de actuación de mejoras en sistemas de información con una inversión de 16 millones y un Plan de actuación de mejora en materias organizativas y asistenciales.

Hacienda

La Comunidad de Madrid denuncia que los sindicatos se han levantado de la Mesa por un único motivo: "quieren más presupuesto". Un hecho que las fuentes sindicales consultadas consideran "imprescindible" puesto que, sin más personal, se "derrumbará" la Atención Primaria de la Comunidad.

Tanto es así que, en el último escrito conjunto enviado por las organizaciones sindicales a la Consejería, plantean la necesidad de "contar con mayor dotación presupuestaria" para incrementar los contratos.

Un hecho que el equipo de Escudero dice que no está en sus manos. "Se recuerda, que en virtud de lo establecido en el artículo 9.e) del Decreto 272/2019, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Función Pública, determina que compete a la Dirección General de Recursos Humanos".

En consecuencia, desde el equipo de Sanidad la Comunidad de Madrid insisten en que ampliar las plantillas implica un incremento del gasto para el cual se requiere disponibilidad presupuestaria. "Siendo nulos de pleno derecho y por consiguiente sin ningún valor ni eficacia, los acuerdos adoptados" entre Sanidad y los sindicatos.

Por tanto, Madrid se escuda en que las medidas contempladas en el Plan de Mejora Integral de Atención Primaria porque "deben encuadrarse dentro de los créditos que la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo asigne para su implantación, en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid".

