La 'candidatura' olímpica de Madrid incendia la relación entre Villacís y Almeida: "Es gravísimo"

"Begoña se columpió", dicen desde el Partido Popular. "Ha sentado muy mal a Villacís que Almeida le haya desmentido sin llamarla antes", responden desde Ciudadanos. La buena sintonía que une desde hace dos años al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), y a su vicealdesa, Begoña Villacís (Cs), parece tener los días contados.

¿El motivo? Villacís afirmaba este martes en los micrófonos de La Ser que Madrid sería candidata a albergar los Juegos Olímpicos, con la vista puesta en 2036. El regidor de la capital reaccionaba con sorpresa y su equipo salía rápidamente a corregir a la vicealcaldesa.

La relación entre ambos mandatarios, que se fortaleció durante la pandemia del coronavirus, vive tras este episodio uno de sus peores momentos. "Lo que ha ocurrido es gravísimo y marca un antes y un después", cuentan a EL ESPAÑOL fuentes del partido naranja, que sostienen que las formas del alcalde no han sido las mejores. "Hubiéramos agradecido una llamada antes que ver un desmentido en medios de comunicación", se quejan en Cs.

Desde la formación liberal insisten en que la vicealcaldesa no tenía la intención de hacer un gran anuncio: "Fue una entrevista en la que Begoña entró por teléfono y simplemente le preguntaron si Madrid acogería unos JJOO y ella dio la respuesta de siempre, que es la recogida en el punto 75 del acuerdo de gobierno con el PP, es decir, que Madrid aspira a ser sede olímpica".

"El resbalón" de Villacís

Desde el equipo del alcalde se defienden y explican a este medio que cuando Villacís hizo el anuncio "recibieron llamadas de medios de comunicación de toda España para confirmar la noticia". "Nos vimos obligados a desmentir el resbalón de Begoña porque no hay ninguna candidatura en marcha", cuentan fuentes del PP, que sí admiten una "aspiración olímpica", pero a día de hoy no existe "ningún dossier o documentación" para formalizar la candidatura.

Es la tesis que mantiene también en público el alcalde. "No se ha tomado la decisión de presentar formalmente la candidatura para 2036. Si varía, será sobre la unidad con el resto de instituciones y con la complicidad con el resto de madrileños. Sin haberlo testado creo que no es prudente lanzar formalmente la candidatura. En este momento no se ha tomado la decisión, porque hay que ser muy prudentes; debemos tener unas mínimas garantías de éxito", ha declarado este miércoles Almeida ante los medios de comunicación tras reunirse con el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco. Una cita que, a tenor de Cs, demuestra que el alcalde "se retracta" y confirma lo anunciado por Villacís. Desde el PP, sin embargo, explican que la reunión con Blanco se ha producido por "la preocupación" que ha generdo el anuncio de Villacís.

Sigue los temas que te interesan