Isabel Díaz Ayuso eliminará todos los impuestos propios de la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha iniciado el nuevo curso político con un bombazo en materia fiscal: su Gobierno eliminará todos los tributos propios con los que contaba hasta ahora la región.

Estos son, el impuesto sobre la instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería autorizados, el impuesto sobre el depósito de residuos y el recargo en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).



Así lo ha avanzado Ayuso en la rueda de prensa celebrada este miércoles en la Real Casa de Correos (Puerta del Sol) tras la reunión del Consejo de Gobierno, donde se ha acordado iniciar la tramitación de la Ley de supresión de estos impuestos, que tendrá que ser aprobada posteriormente en la Asamblea de Madrid.

🔴 La Comunidad de Madrid eliminará todos los impuestos propios.



❌ Impuesto sobre la instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería autorizados.

❌ Impuesto sobre Depósito de Residuos.



✅ Así lo ha anunciado @IdiazAyuso tras el #ConsejoDeGobierno. pic.twitter.com/ebenGnuhRb — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) September 1, 2021

"Madrid se convertirá en la única comunidad autónoma de régimen común sin tributos propios", ha celebrado la baronesa del Partido Popular, que tan sólo necesita la abstención o el apoyo de Vox (lo previsible, pues ambos partidos están muy alineados en la comunidad) para sacar adelante la iniciativa.

Según los datos facilitados por el Ejecutivo regional, en la Comunidad de Madrid, la recaudación por los impuestos que ahora se suprimirán supone apenas el 0,02% del total. En 2020, la tributación total por ambos impuestos fue de 3,4 millones de euros.

Esta es la primera decisión relevante en materia de regulación fiscal que ha anunciado la presidenta madrileña, pero no la única. Y es que Díaz Ayuso ha reiterado también su compromiso de bajar medio punto todos los tramos de la parte autonómica del IRPF. Una medida que se aprobará a finales de año y entrará en vigor en 2022, lo que permitirá casi 99 euros de media de ahorro para los contribuyentes madrileños.

Ampliar aforos



La presidenta también ha aprovechado su vuelta de vacaciones para anunciar la ampliación de los aforos de locales de ocio, cultura y restauración a partir de finales de septiembre. Y ha marcado la tercera semana de este mes como fecha escogida para dar a conocer las nuevas restricciones, que estarán condicionadas por la evolución epidemiológica de la región.

La idea del Ejecutivo regional es permitir aforos superiores a los actuales, que son del 50% en interiores y 75% en terrazas.

Díaz Ayuso ha destacado también los buenos resultados económicos que el comercio madrileño ha cosechado en los últimos meses, fruto, ha dicho, de compaginar economía y salud a la hora de establecer restricciones por el Covid.

Presidenta del PP

La expectativa era máxima ante la primera aparición pública de la presidenta en este nuevo curso político que arranca este miércoles, y más por producirse un día después de que Ayuso diera a conocer su intención de presentarse como candidata a la presidencia del PP de Madrid.

No se conoce aún quién será su rival, aunque no parece que vaya a ser el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El también portavoz nacional del PP ha descartado en reiteradas ocasiones su candidatura, abogando por una tercera vía en la que este cargo no fuese ostentado ni por la presidenta ni por el regidor de la capital, sino por un tercero. O tercera, pues Ana Camins, actual secretaria general del PP de Madrid, figuraba en todas las quinielas.



Fuentes cercanas al alcalde han asegurado a este medio que Ayuso sería "una extraordinaria presidenta", alejando de nuevo la posibilidad de que Almeida se presente al congreso que renovará el liderazgo madrileño en el primer semestre de 2022.



Durante meses la dirección de Pablo Casado ha evitado respaldar públicamente a Ayuso como presidenta del PP madrileño, por el peso que también tiene para el partido la Alcaldía de Madrid, aunque el pasado mes de junio el secretario general, Teodoro García Egea, sí expresó su apoyo en una entrevista.

En TVE, al ser preguntado sobre si la presidencia del PP madrileño por parte de Ayuso pudiera provocar un desequilibrio respecto al otro peso pesado, el Ayuntamiento de Madrid, Díaz Egea señaló que "la gente suele liderar un territorio para llegar a un gobierno" y, en Madrid, Díaz Ayuso había dado "la vuelta a la tortilla" en dos años.

