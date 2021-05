Abascal pide "la presidencia de la Asamblea de Madrid" y Ayuso lo ve "demasiado"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado este viernes que le gustaría que la presidencia de la Asamblea de Madrid fuera de su partido. Abascal ha resaltado que Vox va a apoyar a Ayuso sin pedir nada a cambio pero resaltó que espera que el PP "tenga la misma generosidad con Vox".

"En la misma noche de las elecciones dijimos que daríamos nuestros votos favorables a Ayuso a cambio de nada. Fue una actitud de patriotismo y esperamos que actúen de manera reciproca con nosotros. Esperamos que PP tenga la misma generosidad con Vox" ha empezado por decir en entrevista a Cope, para, acto seguido, destacar que la presidencia de la Asamblea sería un cargo apetecible para la formación. "Aceptaríamos la presidencia de la Asamblea de Madrid. Hay distintos parlamentarios de Vox que podrían desempeñar ese papel de forma adecuada".

Frente a esta declaración de intenciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en entrevista al programa Espejo Público de Antena 3, ha considerado esta petición "demasiado para un grupo de 14 diputados". "Eso habrá que verlo. Hay que ser humilde y generoso, vamos a ver en que puntos nos encontramos con Vox. Me presentaré con un programa de gobierno y Vox tendrá que decir si me apoya o no", zanjó.

Santiago Abascal, ha anunciado también este viernes que su formación presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional después de que la Junta de Portavoces del Parlament dejase a su formación sin senador autonómico utilizando una fórmula distinta a la habitual, denominada 'imperiali'.

El líder de Vox ha mostrado su confianza en que el TC de la razón a su partido. "Deberían saberlo los separatistas, que de manera ilegal arrebatan a Vox lo que los catalanes le han dado a Vox: somos muy eficaces en los tribunales", ha advertido.

En esta línea, Abascal ha recordado que su formación fue "quien les sentó tras el golpe separatista". "Y fuimos extraordinariamente eficaces en aquel momento, de acuerdo con la Fiscalía y una parte de la Abogacía del Estado", ha continuado, dejando claro que Vox tendrá un senador autonómico.

Abascal se ha referido de esta forma a la decisión del pleno del Parlament, que este jueves aprobó la designación de los senadores autonómicos de ERC, Junts y PSC-Units con una votación secreta, de la que se deduce que los diputados de dichas formaciones y los comuns votaron a favor (106); los de Vox, Cs y PP en contra (20) y la CUP se abstuvo (9).

Por otro lado, el presidente de Vox ha hablado del traslado de Instituciones Penitenciarias al País Vasco por parte del Gobierno, que a su juicio es la "forma de pagar una deuda que es la investidura" del líder socialista, Pedro Sánchez, como jefe del Ejecutivo.

"No tengo ninguna duda, estamos pagando la fiesta del PSOE y obtención del poder de Sánchez con lo que corresponde a los españoles. Si pagásemos la investidura con la cesión de sus casas del pueblo no tendríamos nada que decir", ha sostenido.

En esta línea, Abascal ha advertido de que la "entrega" de la política de prisiones, una "medida de traición", va a "facilitar la excarcelación de presos de ETA". "Sabemos cómo son recibidos en sus pueblos", ha lamentado, señalando que las instituciones del Estado "no han sido capaces de impedir actos de homenaje a terroristas".