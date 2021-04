Vox acusa a Cáritas de "beneficiarse de los 4.700€ por plaza" tras pedir la ONG que deje a los menas

La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio ha cargado contra Caritas que, a través de la Mesa por la Hospitalidad que fue constituida por el arzobispo de Madrid y de la que es parte la organización, ha criticado la actitud de Vox diciendo que los menores no se deben utilizar con fines políticos. Monasterio ha considerado que Caritas "es uno de los beneficiarios de estos 4.700 euros por plaza, así que entiendo que no quieran que cuestionemos la cifra".

"Caritas hace un trabajo extraordinario y muchos comparten conmigo que lo que no es cristiano es prometer algo que luego no se va a cumplir en España. No podemos prometerles cosas para que luego estén vagando por debajo de los puentes de la M30 en Madrid", ha dicho la candidata en entrevista a RNE.

La candidata del partido de ultraderecha ha vuelto a insistir en que no ve razones para retirar el cartel del partido sobre los menores extranjeros no acompañados, como pedía la Fiscalía, que el partido ha colocado en la estación de metro de Sol.

"¿Por qué hay que retirar el cartel que dice la verdad? ¿Desde cuando es delito de odio en España decir la verdad? ¿Cuál es el problema del cartel? La palabra mena que es la que utiliza la Fiscalía en sus registros? ¿Los 4.700 euros al mes que pagamos por cada plaza de mena? Tampoco, porque es un dato matemático extraído de la Comunidad de Madrid", dice la candidata.

En su escrito, el fiscal ha sostenido que la información difundida "no es veraz" y que la imagen asociada a los menores no acompañados en el cartel "señala una apariencia delictiva". Monasterio ha insistido en la veracidad de las cifras aunque se trata de un dato engañoso que compara una pensión con la dotación completa que se destina por cada plaza de uno de estos menores, como si los 4.700 euros fuera un pago directo a cada menor, lo cual no es cierto.

La cifra también fue desmentida por el Gobierno regional y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señaló en el debate de esta semana que en toda la región hay 269 menores en esta situación, un 7,2% del total de menores a los que atienden las instituciones públicas madrileñas.

Además, Rocío Monasterio, ha mostrado sus dudas sobre la carta amenazante con una bala en su interior que han recibido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

Al ser preguntada por esta carta, la candidata de Vox ha señalado que condena "toda la violencia" y que le hubiera gustado que todos hubieran condenado lo ocurrido en Vallecas, pero ha subrayado que del Gobierno "no se creen nada".

"Del Gobierno ya no nos creemos nada los españoles, nos han engañado desde el principio de la pandemia una y otra vez, engaño tras engaño, estamos cansados de que nos engañen sistemáticamente", ha afirmado.

"De Pablo Iglesias me creo poco, cada vez que vemos algo que dice Pablo Iglesias lo ponemos en duda, nos ha engañado", ha insistido Monasterio.

En esta línea, ha criticado a la izquierda que prometía "traer igualdad" y "ha dejado tirada a media España". "Esta es la izquierda de salón que está en Galapagar riéndose de media España", ha denunciado, a la vez que ha recalcado que "ha abandonado" a los trabajadores.