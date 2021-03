Toni Cantó llama a "unir fuerzas" y alerta: "El peligro de que gobiernen Sánchez e Iglesias es real"

El exdirigente de Ciudadanos Toni Cantó, que formará parte de la lista del PP de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones del 4 de mayo, hace un llamamiento a los madrileños para que aglutienen el voto en torno al Partido Popular para evitar que "el sanchismo e Iglesias" gobiernen en Madrid. Un peligro, dice, que es "real".

"Madrid es esencial porque es libre, próspera y la comunidad autónoma más solidaria con el resto de España", ha afirmado Cantó, que irá en las listas del PP como independiente.

Cantó ha explicado que ayer recibió la llamada del equipo de Ayuso para sondear su disponibilidad a participar no sólo en la campaña sino también en las listas. "Me mostré encantado. Les agradezco la generosidad de contar conmigo", ha afirmado es EsRadio para desvelar que también habló vía telefónica con la presidenta de la Comunidad de Madrid y con el líder del PP, Pablo Casado.

"Lo que se me dijo ayer era una oportunidad de participar en la lista, no he concretado mucho más. Ayer fue una jornada, no se... fue todo muy intenso, muy rápido, bastante sorprendente para mí y muy ilusionante", ha reconocido.

Impuestos

El exdirigente de Cs, que abandonó el partido y su acta de diputado en las Cortes Valencianas hace casi 10 días, refuerza su decisión de integrarse en la lista de Ayuso para el 4-M en la necesidad de "unir fuerzas" para evitar un Gobierno de izquierdas en Madrid. "El peligro de que gobierne el sachismo e Iglesias es real", ha advertido.

"Madrid es prosperidad porque baja los impuestos", ha señalado Cantó, que pide a los madrileños que voten al PP "si no quieres que te los suban". "No hay que fiarse de las mentiras de Gabilondo", ha pedido remarcando, de nuevo, que "lo importante es sumar, que ningún voto se pierda y mantener Madrid para que sea une spacio de solidaridad y libertad".

En este punto, Cantó ha querido recordar "cómo el socialismo, la gente de Podemos y los nacionalistas han tratado a Madrid, diciendo que ha practicado dumping fiscal" y que había que subir los impuestos. "Quiero recordar cómo se ha tratado a Isabel Díaz Ayuso", ha continuadio elogiando el trabajo de la presidenta autonómica para enfrentarse a la pandemia.

Cs no entrará en la Asamblea

Sobre qué puesto ocupará en las listas, todo hace indicar que Toni Cantó, que sí está empadronado en Madrid, estará por debajo del 10. "Estaré donde pueda ser más útil. Estoy encantado de dar la batalla aquí", ha continuado vaticinando que Ciudadanos no a conseguir representación el 4-M, de lo que ha culpado a la líder de los naranjas, Inés Arrimadas. "Eso es lo que ha conseguido la dirección de Cs. Por eso es esencial sumar fuerzas en torno a Ayuso", ha apuntado.

Preguntado por qué ha dado el salto a la política en Madrid, Toni Cantó ha explicado que es "un lugar al que debo mucho", donde ha pasado 30 años de su vida y al que "le debo mi carrera".