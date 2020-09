Madrid defiende que tiene "la pandemia controlada" y acusa a Illa de imponer "criterios poco objetivos"

La Comunidad de Madrid insiste este martes en que "la situación de la pandemia está controlada" y ha reiterado que "no se pueden asumir los criterios tan poco objetivos" planteados por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para aplicar en Madrid.

Así lo ha señalado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid tras visitar el partido judicial de Torrejón de Ardoz, donde en declaraciones a los medios ha señalado que este lunes el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dejó claro cómo está Madrid y es ante "una situación controlada y de estrés hospitalario contenida".

"El número de ingresos se está ralentizando, lo que nos está adelantando un aplanamiento de la curva de la cifra que es la que realmente nos tiene que preocupar, qué es la de ingresados en hospitales, la de UCIs y eso es lo que tenemos, que nos está ayudando a estar tranquilos", ha reseñado.

Por ello, López ha insistido en que "la situación está controlada" y que no se pueden "asumir los criterios tan poco objetivos como los planteados ayer por Illa en su rueda de prensa hablando de preocupación".

"También estamos preocupados"

"Nosotros también estamos preocupados. Se habló de trasmisión comunitaria y no se dan datos sobre ello. Nosotros seguiremos trabajando como hasta ahora, con una autoridad sanitaria seria y con un médico a la cabeza ofreciendo datos. No entiendo qué significa intervenir una comunidad autónoma que no sea poniendo los remedios excepcionales que establece la Constitución", ha aseverado.

En esta línea, ha apuntado que la Ley de Cohesión del Sistema de salud pública "no permite intervenir ni imponer decisiones". "Lo que establece es un sistema de decisiones coordinadas y luego establece que el Ministerio de Sanidad puede adoptar decisiones cuando la urgencia le exija que luego tiene que dar cuenta al Consejo Interterritorial", ha dicho.

Por ello, ha querido hacer una llamada a "la responsabilidad de todos y a no generar miedo la población", dado que "se está generando miedo de los ciudadanos". "Y esperar que precisamente en esas estructuras de coordinación y en el órgano técnico creado por la Ley qué es el Consejo Interterritorial, se tomen las decisiones que tengan que tomarse por parte de la autoridad sanitaria a todo el país y aplicables a toda España", ha aseverado.

"Las medidas tendrán éxito"

En una intervención en laSexta, ha señalado que está semana habrá menos ingresos hospitalarios y ha indicado que para que algo avance "tiene que ralentizarse".

Seguidamente, ha insistido en que la Comunidad de Madrid es que la más PCR hace, siendo las mismas que hacen Cataluña y país Vasco juntas. Madrid hace ahora 156.000 PCR a la semana, mientras que País Vasco (58.000) y Cataluña (110.000) hacen juntos 168.000.

"Los test van a aflorar muchos contagiados porque es lo que mejor rastrea. Y seguiremos aumentando nuestra capacidad diagnóstica. Estamos convencidos de que las medidas van a tener éxito".