El 'misterio' del coronavirus en Madrid: por qué hay una tasa mayor de mortalidad

Los últimos datos públicos hablan en Madrid de 4.165 casos de infección por el nuevo coronavirus SARS CoV-2. Tal y como lleva sucediendo casi desde el principio de la pandemia, la capital lidera el ranking de enfermos de COVID-19.

Pero existe un dato más preocupante y es la tasa de letalidad. Mientras que, como ha vuelto a recordar este lunes el director de Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, el porcentaje de personas que han fallecido por el nuevo coronavirus en España es del 3% (es decir, han sucumbido a la enfermedad 3 de cada 100 contagiados), en Madrid la cifra asciende este lunes al 5,11%, el resultado de dividir sus positivos por los fallecidos con los últimos datos disponibles.

Madrid es la tercera comunidad autónoma más poblada de España, pero la primera en casos del nuevo coronavirus. La siguiente región con más casos, Cataluña -la segunda comunidad más poblada-, tiene cuatro veces menos pero la diferencia en fallecidos es mucho mayor: son casi 20 veces menos.

La segunda CCAA con más fallecidos es País Vasco, con 23 muertos y 630 afectados, es decir, una tasa de letalidad de un 3,65%. Así, es imposible no preguntarse si existe alguna anomalía en la capital, algo que expliqué por qué en Madrid el virus mata más, ¿o quizás no?

Número de fallecimientos acumulados por 2019 a 15 de marzo. @numeroteca montera34.com

El neumólogo Luis Puente, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, aclara primero que la información epidemiológica es muy difícil de interpretar. Así, apunta que para calcular la mortalidad de un virus hay que tener en cuenta la base de la que se parte, es decir, aquellas personas en las que se ha confirmado la infección por el nuevo coronavirus.

"Da la sensación de que investigar la base daría una cifra de infectados más elevada, por lo que bajaría la tasa de letalidad", explica a EL ESPAÑOL, que reconoce que este estudio no se puede hacer ahora, "porque todos los recursos están centrados en lo asistencial".

Pero hay otros datos que sí se sabe que influyen en el elevado número de muertos de la Comunidad Autónoma de Madrid: el hecho de que dos de los primeros grandes brotes se dieran en residencias y centros asistenciales de ancianos, en concreto en la residencia de mayores La Paz, situada en el barrio de Retiro y el centro de mayores Duque de Ahumada de Valdemoro, también en la CAM.

Simón lo ha recordado en la rueda de prensa en Moncloa de hoy: "En provincias con personas más mayores infectadas en los primeros brotes, la letalidad ha sido superior". Esto no quiere decir, según el experto, que vaya a seguir siéndolo. "Va a depender de los que tenemos en la UCI", ha concluido.

Para Puente, está claro que la letalidad puede seguir aumentando mientras no se haga el test a más gente aunque, insiste, esto sólo tiene utilidad epidemiológica, o sea no hacerle la prueba a alguien sin síntomas o con síntomas muy leves no le va a poner peor.