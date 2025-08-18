Muere un hijo de la fundadora de Érguete, la asociación gallega de madres que lucharon contra la droga en los 80

Jaime Cagiao, uno de los cinco hijos de Carmen Avendaño, ha fallecido este domingo. La Asociación Érguete lo ha definido como un "ejemplo de superación" para las personas que atienden desde la organización sin ánimo de lucro.

Érguete ha mandado "todo el cariño y fuerza" a Carmen por el fallecimiento de su hijo, quien "creció de la mano" de la asociación que se dedica a ayudar a personas en situación de drogodependencia.

"Perdimos a un compañero, un ejemplo de superación para nosotros y para las 8.000 personas que atendemos cada año", ha manifestado la organización a través de una nota distribuida a los medios de comunicación.

"Ahora quedan los recuerdos y las ganas de luchar por el sueño que comparte con su madre, una sociedad mejor, más justa, y con más oportunidades para todas y todos", han añadido.

Érguete surgió en los años 90 a partir de una iniciativa de madres, liderada por Carmen Avendaño, que tenía como objetivo luchar contra el narcotráfico que tanto estaba afectando a sus familias.

La lucha personal de Carmen empezó cuando dos de sus hijos se engancharon a la heroína. Uno de ellos era Jaime y el otro, Abel, quien falleció debido a una enfermedad en 2021.