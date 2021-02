Galicia inicia su desescalada reabriendo parcialmente la hostelería y la movilidad

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha informado este lunes tras la reunión del comité clínico de que la comunidad iniciará desde este viernes una desescalada en la que, con la excepción de 17 municipios, reabrirá la hostelería, se permitirán las reuniones de no convivientes y un cierto grado de movilidad por el territorio.

Las dos medidas generales para todo el territorio son la reapertura de los centros comerciales los fines de semana y la vuelta de las clases universitarias presenciales, mientras que la desescalada se divide en tres niveles, marcados por la incidencia acumulada a 14 días.

En los municipios con una incidencia superior a 500 -17 municipios, el 2,6% de la población gallega- se mantendrá el actual nivel de restricciones, con la hostelería totalmente cerrada, la prohibición de las reuniones de no convivientes y la movilidad totalmente restringida.

En el segundo nivel se situarán los municipios con una incidencia entre 250 y 500 y todos aquellos que conforman las áreas sanitarias de La Coruña, Ferrol y Pontevedra, lo que supone un total de 107 municipios y un 43,4% de la población de la comunidad.

En ellos, las terrazas reabrirán con un aforo del 50% y siempre hasta las 18.00 horas, a la vez que se permitirán las reuniones de hasta cuatro no convivientes y la movilidad entre todos aquellos municipios que se encuentren en esa misma situación

Por último, el nivel más laxo de restricciones se dará en aquellos municipios con una incidencia inferior a 250 -el 54% de la población gallega- y permitirá una apertura de la hostelería con un 50% de aforo en la terraza y un 30% en el interior hasta las 18.00 horas, además de una reapertura de gimnasios y piscinas y la práctica deportiva de hasta cuatro personas.

"Hay una evolución ciertamente buena, con una intensidad igual o mejor a la de las previsiones más optimistas, pero aún no alcanzamos una satisfacción plena y tenemos más hospitalizados de lo que nos gustaría", ha valorado Feijóo, quien ha destacado que Galicia "quiere seguir siendo la comunidad peninsular con la tasa de mortalidad más baja".

Así, el presidente gallego ha detallado que se toman estas medidas "con la intención de no tener que volver atrás", aunque, ante "la menor alarma o preocupación", no se descarta un nuevo incremento de las restricciones.

"No puedo prometer que en tres meses estemos en normalidad, de hecho, de hecho no lo estaremos, pero no nos podemos resignar a hablar cada día de 10, 15 o 20 fallecidos: esta sociedad no puede acostumbrarse a eso", ha zanjado.