Núñez Feijóo: "Los políticos debemos ser los últimos en vacunarnos"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que los políticos "deben ser los últimos en vacunarse", dentro del grupo que les toque dentro del protocolo de inmunización, para evitar "sospechas de ningún tipo de favoritismo".

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, en la que ha incidido en que, si un cargo público -ya sea "miembro del Gobierno, concejal, alcalde o director general"- se salta el protocolo de vacunación, "lo responsable y proporcional es presentar la renuncia".

"La escrupulosidad en la actuación pública no puede ser un consejo, tiene que ser un requisito, máxime si se siguen manteniendo los problemas de abastecimiento: los políticos debemos dar un mensaje y, cuando a mí me toque por edad, me gustaría ser el último", ha insistido Núñez Feijóo.

El presidente gallego ha destacado que esta "escrupulosidad" es más importante todavía en un momento en que "una vacuna, una dosis, es algo de extraordinario valor, tanto que no tiene precio".

Preguntado por la situación concreta del ya exconsejero de Sanidad de Murcia, Manuel Villegas, quien aseguró que se había vacunado por ser médico, Núñez Feijóo ha sentenciado que "cuando uno abandona la bata blanca y se pone la corbata deja de ser médico y cardiólogo y pasa a ser miembro de un Gobierno", por lo que "no está dentro de ningún protocolo".