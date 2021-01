El consejero de Salud de Murcia rechaza dimitir tras vacunarse de la Covid: “No hubo trato de favor"

El consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas no dimitirá tras haberse vacunado contra la Covid, saltándose el protocolo. El Consejero ha comparecido este miércoles después de que el sindicato UGT destapase que el máximo responsable del sistema sanitario murciano, junto a altos cargos de su Consejería, así como funcionarios que desempeñan funciones administrativas se hayan inoculado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. La sala de prensa de la Asamblea Regional en Cartagena se ha quedado pequeña para escuchar sus explicaciones.

Tal y como había avanzado EL ESPAÑOL tras consultar fuentes de primer nivel del Partido Popular, el consejero no ha presentado su dimisión en su comparecencia: se ha limitado a ofrecer explicaciones y disculparse en reiteradas ocasiones. “Insisto en pedir disculpas de corazón a todo los que se hayan podido sentir ofendidos: lamento que lo sucedido pueda ensombrecer la labor que durante diez meses han desarrollado sin descanso los profesionales sanitarios, demostrando lo mejor de sí mismos en una crisis sanitaria sin precedentes”, ha indicado a la sala llena de periodistas.

El consejero ha incidido en que no tiene la menor intención de dejar su cargo en la Consejería de Salud: “Respecto a las dimisiones, estamos en el momento más crítico de la pandemia, y creo que ahora mismo hay que cerrar los puños y tirar para adelante porque nos jugamos mucho durante las próximas tres semanas, hay que trabajar en unidad, en este momento no hay que huir, creo que hay que afrontar la realidad y si es necesario pedir disculpas si no se entiende lo que hemos hecho, pero es un momento para unirnos”.

Villegas es facultativo en excedencia por su cargo en el Gobierno regional y ha remarcado que no seguirá al frente de la Consejería de Salud para hacer carrera: “Mi futuro no es la política, mi futuro es volver a la clínica porque es lo que me gusta. No tengo expectativas políticas más allá de la gestión del sistema sanitario”. Durante el turno de preguntas no ha aclarado algunas de las cuestiones planteadas por los periodistas como, por ejemplo, si directores generales o secretarios de la Consejería también se han beneficiado de sus cargos de responsabilidad para inocularse la primera dosis.

Villegas ha defendido que no hay escándalo porque la estrategia del Ministerio de Sanidad establece la vacunación del Grupo 3: Personal sociosanitario que no tiene contacto directo con la Covid. “Si hemos optado por vacunar a todo el personal de la Consejería de Salud es para evitar privilegios. Todo el mundo es necesario en la organización del sistema: después del personal sanitario que está en primera línea, en el protocolo está el punto 3 y en ese punto hemos englobado la posibilidad de vacunar a todo el mundo. Para nosotros, igual de necesario es una persona que hace un concurso para conseguir material, como personal jurídico que redacta las órdenes que publica a diario la Consejería, como el personal de inspección que acude a un centro de salud”.

"No ha habido voluntad de ocultar nada"

El escándalo de la vacunación se hizo público el martes justo un día antes de que el consejero Manuel Villegas tuviese que comparecer este miércoles, a las 10 horas, en el Pleno de la Asamblea Regional para dar cuenta de su gestión sobre la pandemia de coronavirus. Por este motivo, la Consejería de Salud ha avisado a primera hora de esta mañana de que la rueda de prensa se iba a celebrar a las 9.30 en el Parlamento y otra vez se ha montado el lío: la sala habilitada para que los periodistas siguiesen su comparecencia estaba abarrotada en plena tercera ola de contagios.

“No ha habido voluntad de ocultar nada: se ha actuado con total normalidad, convencidos de que la vacunación a todos los profesionales del Servicio de Salud se ha hecho cumpliendo el protocolo nacional de vacunación”, ha defendido Villegas frente a la denuncia de UGT de que se han aprovechado de su cargo para saltarse los plazos del Ministerio de Sanidad.

“Soy consciente de que estamos viviendo momentos muy difíciles y de que hay personas que tienen depositadas todas sus esperanzas en la vacuna y que, a lo mejor, no pueden entender lo que se ha hecho, así que poniéndome en la piel de todas aquellas personas que se puedan sentir decepcionadas y ofendidas, por ello pido disculpas”, ha subrayado.

“Se tomó la decisión pensando en que se cumplía con el protocolo nacional y llevados con la intención de proteger a todo el personal adscrito al Servicio Murciano de Salud”. En este sentido, el titular autonómico de Salud ha aclarado que se ofreció a toda la plantilla del del Servicio Murciano de Salud recibir la primera dosis y un total de 618 profesionales de los servicios centrales del SMS -administrativos, abogados, conserjes...- solicitaron la vacuna. De hecho, ya se han vacunado 466.

“Se ha hecho lo que se tenía que hacer: sin tratos de favor porque se ofreció la vacuna a todos los trabajadores”. Villegas ha confirmado que la semana pasada él se inoculó la primera dosis en la sede de la Consejería de Salud y ha justificado la decisión de vacunarse a sí mismo, a cargos directivos de su departamento y a funcionarios que no están en primera línea de batalla contrael vírus en centros de salud y hospitales, sino que trabajan en oficinas, porque el protocolo del Ministerio permite la vacunación del Grupo 3: Personal sociosanitario que no tiene contacto directo con la Covid.

“Les aseguro que esta decisión se ha tomado convencidos firmemente de que era la mejor, con el único objetivo de proteger al personal que está trabajando de forma tanto directa como indirecta contra la pandemia: es una decisión en la que creo firmemente”, ha defendido en dos ocasiones.

¿Dónde se apuntaron?

En su comparecencia tampoco ha aclarado si como se ha denunciado en algunos foros han sido vacunados familiares de altos cargos del Gobierno regional. Tampoco ha aclarado si los funcionarios de las oficinas del Servicio Murciano de Salud que se han vacunado se inscribieron en una lista de papel, en vez de hacerlo por el cauce legalmente establecido en el portal del Servicio Murciano de Salud (SMS).

El consejero Manuel Villegas tan solo se ha limitado a subrayar qué el se inscribió en el portal del SMS para solicitar que se le inoculase la primera dosis: “En mis documentos pone que soy médico, no soy político, y participo en el Grupo 3”.

Zasca a Ciudadanos

El PP gobierna en la Comunidad Autónoma en coalición con Ciudadanos y este martes por la noche, a través de su cuenta de Twitter, la consejera de Empresa y máxima responsable de CS en la Región, Ana Martínez Vidal, pidió la dimisión de su compañero en el Consejero de Gobierno por saltarse el protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad y vacunarse antes de tiempo. A lo que el titular de Salud, Manuel Villegas, primero ha respondido con ironía: “Como saben no tengo redes sociales”. Y acto seguido le ha dado un ‘zasca’ en toda regla a la consejera naranja Martínez Vidal: “Si no se ha leído bien el protocolo, se lo tendré que explicar, no sé a qué se refieré: hablaré con ella”.