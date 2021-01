La alcaldesa socialista de Xinzo de Limia (Orense) adelanta el toque de queda a las 20.00 horas

La alcaldesa del municipio orensano de Xinzo de Limia, la socialista Elvira Lama, ha anunciado este lunes el adelanto del toque de queda a las 20.00 horas por la vía de la recomendación a través de un bando municipal, una decisión tomada mientras espera que Gobierno central y Xunta de Galicia "tomen pronto medidas más duras".

"Mientras los gobiernos central y gallego no aprueben medidas drásticas a la altura de la gravedad de la situación, en Xinzo no vamos a esperar de brazos cruzados y llegaremos hasta el límite de nuestras competencias", explica la alcaldesa a través de un comunicado.

De este modo, el bando municipal recomienda a los vecinos no salir de sus domicilios más tarde de las 20.00 horas -dos horas antes del actual toque de queda en Galicia- y que los negocios no esenciales cierren a las 18.00 horas "en solidaridad con la hostelería", que no está autorizada a abrir pasada esa hora en toda la comunidad.

"Como la entidad local carece de competencias para imponer estas restricciones, opta por la vía de la recomendación para que a partir de mañana martes tanto vecinos como comerciantes las adopten", detalla Lama, quien apela a la "complicidad ciudadana".

El detonante de esta decisión, según detallan desde el Concello de Xinzo de Limia, es la "creciente preocupación" por los datos de contagiados, que este domingo alcanzaron "un nuevo pico de 171 infectados" en una población de menos de 10.000 habitantes, lo que supone una de las incidencias más altas de la comunidad.

Así, el Gobierno local se reunió de urgencia en la tarde del domingo y tomó la decisión de recomendar adelantar el toque de queda y de pedir a la ciudadanía que no abandone sus domicilios "salvo para actividades esenciales".