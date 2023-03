Ximo Puig: "El ataque a Mercadona me parece muy injusto. No es excesivamente inteligente"

Ximo Puig atiende a EL ESPAÑOL en el pistoletazo de salida de unas Fallas que darán por enterrada la pandemia. Los días grandes caen este año en fin de semana, y la ciudad vive una fiesta desbocada. La música se cuela inopinadamente por el micrófono de la entrevista.

El de las Fallas es el fuego purificador que anuncia una nueva estación. En cambio, nada parece apagar los incendios de la política nacional, extendidos a las autonomías. La bronca y las dificultades del PSOE son la principal amenaza para Puig en las elecciones del 28 de mayo.

"Hay que solucionar el problema la ley de sólo sí es sí lo más rápidamente posible, sin arrogancia y con sentido de la responsabilidad", reclama el presidente valenciano al abordar una de las polémicas del momento.

El barón socialista reclama más "sensibilidad" por parte del Gobierno de Sánchez, especialmente en materia de agua, financiación autonómica, inversiones o en el reconocimiento del Derecho Civil Valenciano. Y se muestra satisfecho de los logros de su segunda legislatura: la construcción de una gigafactoría de baterías en Sagunto. "La operación de Volkswagen tiene que ver con el autogobierno. Si no hubiera habido autogobierno, nunca habría llegado a la Comunidad Valenciana", asevera.

En 2019 usted adelantó las autonómicas para coincidir con las generales, y se benefició de la tendencia al alza del PSOE. Ahora parece que ocurre justo al contrario. ¿Teme ser castigado en las urnas por el clima nacional?

Creo que se ha demostrado la madurez de la ciudadanía en muchas ocasiones. La ciudadanía sabe que ahora se trata del ámbito autonómico y local, y en el caso valenciano, de si seguimos avanzando o retrocedemos a lo que ya vivimos antes de 2015, ahora agravado por la presencia de la extrema derecha.

Los valencianos saben que se ha producido un avance a pesar de las dificultades enormes que hemos vivido y que aún padecemos, después de la pandemia y de la crisis económica derivada de la guerra. Pese a todo, en la Comunidad Valenciana no hay ningún indicador que esté peor que en 2015.

Pero el 'ruido' nacional es muy potente ¿Qué piensa del 'caso Mediador'? El Gobierno valenciano trabaja para abolir la prostitución ¿Cómo se han sentido al descubrir esta trama que airea el consumo por parte de socialistas?

Por supuesto que es deleznable. Nos produce aversión que haya personas que, más allá de lo legal, actúen en posiciones no éticas. En el caso de la prostitución, precisamente, nosotros lo que pretendemos es que se produzca su abolición, que no sea una decisión de un consumidor determinado. Porque no se trata de un trabajo, se trata de esclavitud.

¿Qué valoración hace de la ley de 'sólo sí es sí'? ¿Le molesta que Unidas Podemos sea tan reacia a corregir y ello prolongue el enfrentamiento y el desgaste entre socios de Gobierno?

Desde el primer día, cuando vimos lo que estaba sucediendo en los tribunales, nuestra reacción fue de sentido común: si la ley pretende unos objetivos loables -con los que yo estoy absolutamente de acuerdo-, pero finalmente genera algún tipo de disfunción, lo que hay que hacer es resolverlo lo más rápidamente posible.

Se trata de un ejercicio de gobernanza responsable y de asunción de las consecuencias. Todos nos equivocamos todos los días, muchas veces, no pasa nada. Si hay una vía para una solución que finalmente acaba siendo un problema, se resuelve. Yo creo que hay que hacerlo sin arrogancia y con sentido de la responsabilidad.

Otra decisión controvertida del Gobierno ha sido rebajar el delito de malversación ¿Descarta que algún corrupto, incluso del PP, pudiera beneficiarse?

Los corruptos son corruptos, no creo que haya que actuar en función del origen ideológico del corrupto.

Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat.

Pedro Sánchez sí parece haber promovido esta rebaja para unas personas muy concretas...

Yo creo que todos los corruptos tienen que tener el mismo tratamiento penal. En lo político, yo me he manifestado siempre a favor del reencuentro con Cataluña, a favor de que lo que es un problema político acabe teniendo una solución política. Pero, en todo lo que tiene que ver con el Código Penal, hay que ser muy prudentes, porque del Código Penal depende, en gran parte, la convivencia.

Soy partidario de que todas las reformas se hagan lo más consensuadamente posible y que además atiendan a una visión integradora. Por eso, no sé si los caminos han sido los más acertados. No lo sé. Lo que sí es cierto es que había que buscar una solución política en Cataluña, y que el resultado de todo lo implementado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha mejorado la convivencia con Cataluña. Eso es una cosa positiva. Otra es cómo se implementa en el Código Penal.

¿Está usted en contra de la rebaja de este delito? ¿Le preocupan las consecuencias que pueda tener?

Todas las consideraciones sobre esta cuestión en el plano jurídico dicen que no se va a producir ningún caso que beneficie a ningún corrupto. Lo que pasa es que el propio delito de malversación, en un momento determinado, puede generar en la opinión pública intranquilidad, más allá de las consecuencias directas sobre las que no tenemos constancia que se puedan producir.

El Gobierno ha desatendido algunas reivindicaciones valencianas. Hablo del recorte al trasvase Tajo-Segura, de la infrainversión en Alicante, del Derecho Civil Valenciano, de financiación autonómica… ¿Siente que Moncloa le pone palos en las ruedas?

No. Yo creo que la Comunidad Valenciana tiene aún un déficit de visibilidad. Hay muchas cuestiones que no se ven desde el punto de vista de los partidos, de la sociedad civil, de las élites -por decirlo de alguna manera- que tienen una visión centralista.

Esa es, para mí, la cuestión. La cuestión es que, cuando hablamos de financiación, no estamos hablando solo de un problema de la Comunidad Valenciana, estamos hablando de un problema de España, o cuando hablamos del Corredor Mediterráneo. Cuando hablamos de derechos, como el derecho foral, puede que no sea una gran prioridad, pero lo que es cierto es que, si en la Constitución Española se atiende a otras visiones respecto a la foralidad, la lógica es que con la Comunidad Valenciana también ocurra.

Ximo Puig, durante la entrevista.

El Gobierno de España, en muchas cuestiones, ha actuado y actúa positivamente con la Comunidad Valenciana. Sin ir más lejos, lo que ha significado la llegada de Volkswagen, el apoyo que también nos han dado con Ford para su electrificación, con los fondos europeos, donde la Comunidad Valenciana está liderando la implementación...

El presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro, ha dicho que, con tanto desplante, "a veces parece que Pedro Sánchez quiera que caiga Ximo Puig". ¿Se lo parece a usted?

No. De ninguna manera. En absoluto.

¿Y alguna ministra socialista podría quererlo?

No. Yo creo que tampoco. Lo que es cierto es que, a veces, notamos una cierta ausencia de sensibilidad. Yo creo que es porque el marco está contaminado. Es lo que decía, parece que, en España, todo haya girado alrededor del problema de Cataluña, el País Vasco, y ahora, en ese espacio, que no sé muy bien cómo calificarlo, de Madrid.

A veces se habla de una secesión silenciosa, de generar un espacio en el que no nos sentimos identificados el resto de los españoles. Creo que la fortaleza que tiene España es su diversidad, su pluralidad, y que, desde los distintos ámbitos institucionales, se puede participar desde la lealtad.

Se lo pregunto de otra manera: ¿Cree que Moncloa podría hacer más para ayudarle a revalidar el Gobierno?

Los gobiernos lo que tenemos que hacer es trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos. Yo no quiero que se haga ningún tipo de acción partidista. Lo que defiendo, con el tema de la financiación o el tema del agua, es que se atienda a intereses generales. Que le vaya mal a la agricultura del sur de la Comunidad Valenciana es una mala noticia para España, no solo para la Comunidad Valenciana o para Alicante. Desde aquí se puede tener una visión de Estado, y la tenemos. Pero para eso se debe contribuir, y necesitamos la mayor complicidad posible.

Fotografías con Felipe VI y Pedro Sánchez en el despacho de Ximo Puig.

Los barones del PSOE ¿ya no son lo que eran? ¿Se ha perdido su papel de contrapeso en el PSOE desde que Sánchez es presidente?

Yo creo que cada uno debe ser responsable de aquello que es el ámbito de su responsabilidad. El presidente tiene toda la legitimidad para diseñar sus políticas, y nosotros, cada uno desde nuestro ámbito, tenemos también nuestra responsabilidad. Siempre le he respetado. Muchas veces estamos de acuerdo, alguna vez no, y eso se explicita.

También pienso que, históricamente, ha habido una aversión desde los ámbitos de cultura centralista, incluso al utilizar la propia nomenclatura de "los barones", con un valor peyorativo en sí mismo. Yo, desde luego, como no tengo nada que ver con la aristocracia, no me siento concernido en esta historia.

Pero sí reconocerá que hubo un tiempo en que los territorio tenían en el partido un peso muy importante. Entiendo que usted, como federalista, prefiere aquel contexto que el del actual presidente 'todopoderoso'.

La realidad territorial está ahí y nadie la puede soslayar. También hemos pasado en este tiempo a un escenario con un mayor peso de Europa. En estos momentos las grandes decisiones se toman en Europa. No obstante, se debe establecer un diseño de España que, a mi juicio, debe parecerse, institucionalmente, más a la realidad.

Ya sé que no está de moda hablar ahora de federalismo, pero la realidad es que España se ha ido federalizando, y que tiene algunos problemas que, si tuviéramos unas estructuras federales operativas más potentes, se podría avanzar más en su solución.

No han sido posibles los pactos con el PP, ni en la política nacional ni en la valenciana. ¿Llegarán algún día? ¿Cree que podrían ayudar a bajar la tensión que generan los extremos?

Lo que necesita la sociedad española es un sistema que garantice la alternancia, que es muy positiva para la democracia. Yo no veo que los gobiernos de gran coalición sean la solución. Dicho esto, también pienso que los grandes acuerdos son imprescindibles, más en una década en la que va a cambiar el mundo, en la que está cambiando el mundo.

Estamos viendo el reto energético, el reto demográfico, cambios profundos de paradigma que requieren de hojas de ruta compartidas. Eso se puede hacer desde propuestas alternativas, y creo que eso sí sería, objetivamente, muy positivo para la ciudadanía. Que más allá de posiciones ideológicas, haya puntos de encuentro sólidos.

Ximo Puig, durante la entrevista.

La ministra Ione Belarra dijo hace poco que el pacto de Gobierno tiene "la misma mala salud de hierro de siempre" ¿Le sirve esa expresión para definir la coalición valenciana?

Nosotros llevamos un recorrido amplio desde el año 2015. Somos la única comunidad autónoma de las cuatro grandes de España que ha aprobado sus presupuestos en tiempo y forma los últimos ocho años, de forma consecutiva. Hemos aprobado nuestras leyes, hemos generado estabilidad y hemos avanzado de una manera clara y evidente para la economía y la sociedad valenciana.

¿Cree que usted se ha llevado mejor con sus socios que Sánchez con los suyos?

El resultado es objetivo y se puede medir, pero creo que nuestra dinámica ha sido diferente. El contexto nacional es quizá más complicado. Las comparaciones siempre son odiosas.

¿Qué le parecen los ataques persistentes de Podemos a las grandes empresas, y en particular a los supermercados y a Mercadona?

Atacar a las empresas es bastante innecesario. Se puede discrepar del funcionamiento del mercado, que tiene, desde luego, sus fallos en la asignación y redistribución de los recursos. Pero, de ahí a hacer de ello un objeto de campaña electoral, yo creo que no aporta nada.

En el caso concreto de Mercadona me parece que es un ataque muy injusto, porque no se ataca a todas las empresas de distribución de España. No es una estrategia que me parezca excesivamente inteligente.

¿Qué opina de que Podemos esté bloqueando en el Consejo de Ministros la inversión pública para la ampliación del Puerto de Valencia?

No tengo constancia de que sea así. No son las noticias que tengo. Yo creo que el Gobierno de España actuará de acuerdo con la legalidad vigente para poner en marcha este proyecto, por supuesto, con todas las limitaciones necesarias en materia medioambiental. Si se cumplen todas las normas, saldrá adelante.

El puerto es un instrumento fundamental para la economía valenciana. No se le puede estigmatizar. Es el primer puerto del Mediterráneo, genera muchísimo empleo y es una gran herramienta para nuestras empresas exportadoras.

¿Es usted es la prueba de que se puede ser socialista y bajar impuestos con carácter casi general?

Los impuestos son una herramienta de redistribución, y hay momentos en los que tenemos que ser capaces, si se me permite la expresión, de jugar con ellos para que la redistribución sea dinámica, de actuar con flexibilidad. No soy de dogmas de ningún tipo, y menos en esta cuestión. En un momento determinado en el que las familias tienen más dificultades, hay que intentar ayudar a las clases medias y a las clases trabajadoras, a las rentas medianas y bajas, porque tienen más dificultad.

Con la inflación no a todo el mundo le va igual, hay rentas que sufren mucho más que otras. Nosotros hemos conseguido que se apruebe una rebaja fiscal por unanimidad en las Cortes Valencianas.

Todos nos acordamos de lo que pasó cuando anuncié esta reforma, y unos meses después se ha aprobado por unanimidad. Eso sí, es una reforma completamente diferente a la de Madrid. Aquí la gente que cobra 20.000 euros puede ahorrarse alrededor de 120 euros, y en Madrid también. Pero claro, uno que cobra 90.000, en Madrid se ahorra 600 euros, y aquí no se ahorra nada.

Ximo Puig posa en su despacho.

¿Se le ha pasado a Pedro Sánchez el enfado de aquellos días?

Yo hacía mucho tiempo que, en mis declaraciones, advertía de que había que tomar medidas. De hecho, fue algo que ya hicimos con nuestra primera reforma fiscal en 2016 tras acceder al Gobierno, cuando nos encontramos con que las rentas altas eran las que menos pagaban de España y las rentas bajas eran las que más pagaban del país. Entiendo que haya visiones diferentes. Pero nuestra agenda, desde el respeto, nace aquí. La agenda valenciana es la que debe primar en el ámbito de nuestras competencias.

Dígame solo una: ¿de qué cuestión está más satisfecho como presidente de la Generalitat Valenciana tras ocho años de mandato?

Es muy difícil elegir. Muchísimo. Pero si tuviera que elegir una medida, por simbólica, elegiría la decisión de que todos los enfermos de hepatitis C ahora puedan vivir con normalidad gracias a un tratamiento financiado por la Generalitat Valenciana. Ese medicamento existía cuando gobernaba el PP, pero no se les facilitaba.

Ha costado más de 200 millones de euros, pero hay 17.000 personas que ahora viven con normalidad absoluta. Esas son las pequeñas cosas que transforman la vida de la gente, y para lo que estamos.

También se han producido hitos económicos. En los últimos 12 meses la Comunidad Valenciana ha captado 8.500 millones de inversión por parte de tres multinacionales, y el próximo viernes Felipe VI pone la primera piedra de la gigafactoría de Sagunto.

El caso de la gigafactoría de Volkswagen es un caso valenciano de éxito, en el que han participado muchas personas. Desde un empresario que, en un mes de octubre, nos dio la pista de que podíamos competir, hasta que en abril del año pasado se tomó la decisión por parte de la empresa.

Ha sido un proceso tortuoso en algunas ocasiones, pero el símbolo de la capacidad que tiene la Comunidad Valenciana. Por la acción de gobierno, desde luego, porque tomamos la iniciativa. Pero también por lo que han pesado nuestras universidades, nuestro tejido empresarial, el puerto, nuestras infraestructuras. Y porque tenemos ambición. Yo creo que esta es una gran historia de éxito de la Comunidad Valenciana.

La Ford vino en su momento por el gobierno de turno y por la situación de aquel momento, pero aquí han sido los valencianos los que han competido. Esta es una operación que tiene que ver también con el autogobierno. Si no hubiera habido autogobierno, Volkswagen nunca habría llegado a la Comunidad Valenciana.

Mónica Oltra dijo que fue Presidencia de la Generalitat quien forzó su salida. ¿Ha sido su decisión más difícil en estos ocho años?

La decisión finalmente la tomó la señora Oltra. Creo que fue una decisión acertada en ese momento.

¿Ha vuelto a hablar con ella desde que dimitió?

No, pero porque no se ha dado la circunstancia. Le tengo afecto y consideración por el trabajo realizado.

Oltra dijo que el PSOE había comprado el discurso de la extrema derecha respecto a su caso ¿Qué opina usted?

No hemos comprado ningún discurso de la extrema derecha. Es más, los socialistas abominamos de lo que ha hecho la extrema derecha con ella. Hemos defendido la dignidad del Gobierno y la corresponsabilidad en la toma de decisiones. Es una cuestión que está judicializada y veremos cómo acaba. Nosotros nos sentimos dolidos por lo que le pasó a la víctima, porque fue una niña.

¿Le preocupa el 'caso Azud'? ¿Es usted 'el jefe', como dice el PP?

Es una broma de mal gusto y me produce hilaridad. Lo he dicho siempre, yo no sé lo que se hizo por parte de los responsables del PSOE de aquel momento, a mí me han trasladado que se actuó conforme a las normas. Pero si en el transcurso de la instrucción judicial y en el momento procesalmente oportuno se descubre algún tipo de mala práctica, actuaremos como hemos actuado siempre.

A mí me ha costado mucho, en lo personal y en lo político, tomar determinadas decisiones, y las hemos tomado con firmeza. El paradigma de la corrupción ha desaparecido, pero no solo porque lo digamos nosotros, es que el último informe de la Unión Europea dice que la Comunidad Valenciana ha sido la comunidad española que más ha avanzado.

Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat.

¿Qué error cometió el PSOE en la financiación de sus campañas?

La financiación de las campañas electorales ha cambiado mucho desde 1982, y lo que antes estaba permitido, ahora no. Ahora también estamos viendo cosas muy raras. Por ejemplo, hay una campaña de publicidad del PP en la Comunidad Valenciana negativa, muy agresiva, y yo no sé exactamente eso cómo se encaja, porque los gastos están muy limitados al periodo electoral. Por tanto, lo que quiero decir es que aún hay que mejorar para garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito de la financiación de campañas electorales.

¿El PSOE se financió con aportaciones de empresarios que han sido condenados por financiar al PP?

Sé lo que ustedes saben y sale en los medios de comunicación, y por eso hay que ser respetuosos con el proceso judicial. Sinceramente, con el corazón en la mano, no lo sé.

¿Ha vuelto a hablar con Pepe Cataluña -extesorero del PSOE valenciano investigado-?

No. Pero no tendría ningún problema en hablar, también lo haría con Francisco Camps. Hablar no es delinquir.

¿Y durante el tiempo que hablaron, le pidió que se reuniese con alguien?

En ningún caso me ha pedido jamás que viera a un empresario para algo determinado. Veo a muchísimos empresarios y desde que estoy en el Gobierno, jamás ha venido nadie a decirme o pedirme alguna cosa ilegal, nunca jamás.

¿Usted favoreció a su hermano con el reparto de subvenciones?

En absoluto. No he favorecido ni a mi hermano ni a nadie. Y si la empresa en la que trabaja mi hermano ha hecho algo incorrecto, pues tendrá que asumirlo. Esta es una dinámica que tiene que ver con la ausencia de proyecto del PP para la Comunidad Valenciana y, sobre todo, la mala conciencia respecto a la corrupción. Al final, se pretende una especie de abrazo del oso, es decir, que al final somos todos iguales.

¿Se ha arrepentido en algún momento de haber firmado la querella de Gürtel?

Jamás me he arrepentido, hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento. La Gürtel fue la invasión de la corrupción en las estructuras de poder de la Generalitat Valenciana y tuvo una dimensión que ahora estamos viendo todavía.

El grueso de las encuestas coincide en una cuestión: el PP sería el partido más votado el próximo 28-M. ¿A qué lo atribuye?

Es cierto que hay una ola después de un tiempo en el que hubo una fragmentación de ese espacio con la aparición de Ciudadanos. Pero en nuestras encuestas el PSOE está por delante, y claramente la opción progresista de la Comunidad Valenciana está por delante. Los ciudadanos decidirán. Yo lo que les propongo es que vean la foto de la Comunidad Valenciana en el año 2015 y la de ahora.

Ximo Puig.

¿Qué opinión tiene de Carlos Mazón, su principal rival el 28-M?

Respeto a todos. He basado siempre la relación política en el respeto, y no encontrará en mí palabras que no estén en esa vía.

¿Teme sufrir un desgaste en Alicante, y en particular en la Vega Baja, por la fuerza de su rival y el recorte al trasvase?

No va a haber debacle. Hemos tenido un compromiso con la Vega Baja como nunca ningún gobierno de la Generalitat ha tenido. Es una de las comarcas donde he encontrado más afecto, comprensión y complicidad, y creo que el conjunto de la Comunidad la debería de conocer mejor.

Si hubiera cumplido su plan inicial, estos serían sus últimos meses como presidente tras cumplir ocho años en el cargo. Pero cambió de opinión y decidió volver a presentarse. ¿Cómo lo ve hoy? ¿Estaría un máximo de 12?

Ya no voy a decir nada más porque no quiero generar más debate (Risas). Han pasado muchas cosas estos ocho años y, en esta segunda legislatura, han pasado cosas de ciencia ficción; aún no somos conscientes de lo que ha pasado. Todos hemos madurado en esta legislatura.

¿Qué planes tiene cuando acabe su etapa como presidente valenciano, le gustaría seguir en política?

Cuando deje de ser presidente de la Generalitat, pues volveré al periodismo.

Hace muchos años que no ejerce. ¿Tiene alguna oferta o proyecto sobre la mesa?

No. Pero sí he seguido escribiendo estos años.

¿Le gustaría ser ministro?

No. Me gustaría que compañeros relevantes fueran ministros, no es un desprecio. Pero mi vocación es la Comunidad Valenciana.

¿Descarta convertirse en senador, como hizo el expresidente Joan Lerma?

Sí, absolutamente. Aspiro a gobernar cuatro años más y ya está. Cuando entro al Palau me siento con una enorme responsabilidad y satisfacción por poder hacer lo que me llevó a la política: la autonomía y la defensa de las libertades.

