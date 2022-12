Mónica Oltra cobra 1.300 euros de paro pese a su cese voluntario por un privilegio para altos cargos

Mónica Oltra reveló este domingo en su entrevista con el programa Salvados que cobra algo más de 1.300 euros del paro. "Vivo de la prestación por desempleo", dijo, circunstancia que generó una pregunta lógica: ¿Por qué cobra el paro si dimitió voluntariamente como vicepresidenta de la Generalitat tras ser imputada?

El grueso de los cotizantes carece de prestación cuando se marcha de su empresa, pero el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) contempla una excepción para "altos cargos de las Administraciones públicas" que ha beneficiado a la líder de Compromís

Fuentes del Servicio Público de Empleo y Formación de la Comunidad Valenciana (Labora) explicaron este lunes a EL ESPAÑOL que, en el caso de los altos cargos del Gobierno valenciano, los ceses voluntarios y los no voluntarios tienen la misma consideración.

"Son ceses en ambos casos. Aunque sean por voluntad del alto cargo, la interpretación que hace el Sepe es que se trata de una destitución. Tanto la contratación como la destitución dependen exclusivamente de una persona, el presidente de la Generalitat Valenciana, de modo que las marchas, aunque sean voluntarias, se interpretan también como un cese no voluntario", detallaron.

Pero tal excepción va más de las particularidades del Ejecutivo autonómico en el que Oltra ejercía de vicepresidenta. Según explica el propio Sepe, ante cualquier tipo de cese "quedan incluidas en la protección por desempleo las personas que ocupen altos cargos de las Administraciones públicas que no sean funcionarios o funcionarias y tengan dedicación exclusiva".

También obtienen este privilegio las personas "que ocupen cargos representativos en sindicatos, con dedicación exclusiva o parcial y desempeñen funciones de dirección". En ambos casos, solo carecerán de prestación por desempleo aquellos que reciban otras retribuciones o se reincorporen a su actividad anterior tras una excedencia para ejercer su cargo público.

La norma general

En cambio, el Sepe deja bien claro que, con carácter general, el escenario es exactamente el contrario para el común de los cotizantes. "Si abandona un trabajo de forma voluntaria, no puede percibir la prestación por desempleo, ya que, según establece la normativa legal, para poder cobrar una prestación por desempleo es necesario que la baja en el trabajo no se haya producido de forma voluntaria", reza la explicación al respecto del servicio estatal.

"El sistema de protección por desempleo protege a las personas trabajadoras que quieren y pueden trabajar, pero carecen de empleo", argumenta en la misma línea. Y no solo eso. El Sepe, además de establecer este marcado privilegio para altos cargos de la administración, advierte a los trabajadores de a pie de que vigilará el despido previo antes de conceder la prestación.

"Se suele realizar un análisis concreto de cada caso para determinar si hay indicios que permitan establecer de manera fundada la presunción de fraude de ley en la última contratación, por si se pretende acceder a la prestación por desempleo de forma indebida", subraya el organismo.

La situación especial de la que disfrutan los altos cargos públicos, como bien subraya el Sepe, atañe a los políticos pero no a "los funcionarios". Y ni siquiera pueden acceder a la prestación tras un cese voluntario todos ellos. No ocurre, por ejemplo, en el caso de los diputados de Les Corts Valencianes, como lo era la propia Oltra. Por su sueldo de diputada no ha podido solicitar prestación al marchar voluntariamente, pero sí por el de vicepresidenta primera y consellera de Igualdad de la Generalitat Valenciana.

¿No sabía que su Conselleria había hecho un informe sobre el caso de su exmarido?

¿Por qué cambió de versión ante el juez?

¿Mintió a los valencianos?#SalvadosOltra pic.twitter.com/IhSwtBj4f3 — Salvados (@salvadostv) December 11, 2022

Según explicó Mónica Oltra al entrevistador, Fernando Gonzalez 'Gonzo', percibe los 1.300 euros de cantidad máxima por su nivel de sueldo anterior y por tener a dos hijos a su cargo. Además, la exdirigente reveló que se ha apuntado "a un curso de soldadura de grupo electrógeno".

¿Se ve trabajando de soldadora? "Me encantaría", agregó, y explicó que optó por esta especialidad de entre los cursos que ofrece el servicio valenciano de desempleo porque era la profesión de su padre. "Le dije a mi padre que me enseñara, pero él ya no está", recordó nostálgica.

La política valenciana, sin embargo, parece estar cursándolo más por afición que por vocación profesional, ya que también está buscando trabajo como asesora jurídica. Ella es licenciada en Derecho.

Sobre su futuro laboral, sí descartó una salida sobre la que se ha especulado desde que dimitió: su posible concurrencia en las listas de Compromís al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales, previstas para finales de 2023. "España es demasiado grande, y yo soy de tierras chiquitas", replicó al respecto.

La entrevista ahondó en las polémicas que envuelven el denominado 'caso Oltra'. Se encuentra imputada por, presuntamente, encubrir los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido, Luis Eduardo Ramírez Icardi. La dirigente se mantuvo en el guion de sus últimas apariciones en público, pero las incisivas preguntas del entrevistador lograron respuestas comprometidas de la exvicepresidenta.

Sin pruebas de la "confabulación"

Preguntada sobre la supuesta "confabulación" política, judicial y mediática que la ha llevado a dimitir, Mónica Oltra reconoció carecer de pruebas. "No tengo, porque todo esto es muy complicado. Tengo indicios, pero no pruebas. Esto es un indicio", dijo sobre la foto que mostró en Les Corts Valencianes el pasado mes de abril.

En la instantánea aparecían el expresidente valenciano Francisco Camps; el presidente de Ribera Salud, Alberto de Rosa; y la fundadora de Vox Cristina Seguí. Esta última ejerce de acusación contra Oltra en la causa por la que ha tenido que dimitir.

La moderación con la que Oltra reconoció que carece de prueba alguna sobre la persecución que dice sufrir contrasta sobremanera con la vehemencia con la que aseguró tal circunstancia el día que dimitió.

Las insistentes cuestiones y repreguntas de 'Gonzo' lograron otra frase llamativa de Mónica Oltra. "¿Autocrítica, de qué?", le espetó la dirigente, que sigue sin disculparse ante la menor que sufrió los abusos sexuales por parte de su exmarido -educador en el centro donde vivía- por los dos informes de su conselleria que concluyeron que el testimonio de la niña era falso. La Justicia, en cambio, sí creyó su versión y condenó a Ramírez Icardi a cinco años de cárcel.

La exvicepresidenta, a continuación, insinuó que su marcha fue suficiente disculpa. "¿Más autocrítica que dimitir?", respondió al entrevistador. "Seguro que he cometido errores, pero no sabría decirle en este proceso en concreto. Si los cometí, ya los pagué con creces", expuso.

