Mónica Oltra revela que vive del paro, que estudia soldadura y que descarta ser candidata al Congreso

La entrevista a Mónica Oltra emitida este domingo en el programa Salvados de La Sexta alumbró varios aspectos interesantes sobre la exvicepresidenta valenciana, imputada por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su ex a una menor tutelada. La dirigente de Compromís reconoció que vive de la prestación por desempleo, que está realizando un curso de soldadura, y descartó que vaya a ser candidata por su partido al Congreso de los Diputados.

La revelación llegó al comienzo de la entrevista, realizada por un muy bien informado Fernando Gonzalez 'Gonzo'. "Vivo de la prestación por desempleo", explicó Oltra al periodista, que cifró la cantidad que recibe en alrededor de 1.200 euros. Al respecto, la exconsellera de Igualdad agregó que se ha apuntado "a un curso de soldadura de grupo electrógeno".

¿Se ve trabajando de soldadora? "Me encantaría", agregó, y explicó que optó por esta especialidad de entre los cursos que ofrece el servicio valenciano de desempleo porque era la profesión de su padre. "Le dije a mi padre que me enseñara, pero él ya no está", recordó nostálgica.

La política valenciana, sin embargo, parece estar cursándolo más por afición que por vocación profesional, ya que también está buscando trabajo como asesora jurídica. Ella es licenciada en Derecho.

Sobre su futuro laboral, sí descartó una salida sobre la que se ha especulado desde que dimitió: su posible concurrencia en las listas de Compromís al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales, previstas para finales de 2023. "España es demasiado grande, y yo soy de tierras chiquitas", replicó al respecto.

¿No sabía que su Conselleria había hecho un informe sobre el caso de su exmarido?

¿Por qué cambió de versión ante el juez?

El resto de la entrevista ahondó en las polémicas que envuelven el denominado 'caso Oltra'. La dirigente se mantuvo en el guion de sus últimas apariciones en público, pero las incisivas preguntas del entrevistador lograron respuestas comprometidas de la exvicepresidenta.

Preguntada sobre la supuesta "confabulación" política, judicial y mediática que la ha llevado a dimitir, Mónica Oltra reconoció carecer de pruebas. "No tengo, porque todo esto es muy complicado. Tengo indicios, pero no pruebas. Esto es un indicio", dijo sobre la foto que mostró en Les Corts Valencianes el pasado mes de abril.

En la instantánea aparecían el expresidente valenciano Francisco Camps; el presidente de Ribera Salud, Alberto de Rosa; y la fundadora de Vox Cristina Seguí. Esta última ejerce de acusación contra Oltra en la causa por la que ha tenido que dimitir.

La moderación con la que Oltra reconoció que carece de prueba alguna sobre la persecución que dice sufrir contrasta sobremanera con la vehemencia con la que aseguró tal circunstancia el día que dimitió.

"¿Autocrítica, de qué?

Las insistentes cuestiones y repreguntas de 'Gonzo' lograron otra frase llamativa de Mónica Oltra. "¿Autocrítica, de qué?", le espetó la dirigente, que sigue sin disculparse ante la menor que sufrió los abusos sexuales por parte de su exmarido -educador en el centro donde vivía- por los dos informes de su conselleria que concluyeron que el testimonio de la niña era falso. La Justicia, en cambio, sí creyó su versión y condenó a Luis Eduardo Ramírez Icardi a cinco años de cárcel.

La exvicepresidenta, a continuación, insinuó que su marcha es suficiente disculpa. "¿Más autocrítica que dimitir?", respondió al entrevistador. "Seguro que he cometido errores, pero no sabría decirle en este proceso en concreto. Si lo cometí, ya lo pagué con creces", expuso.

Uno de los "errores" que se le atribuye es el de bailar en el mitin de Compromís que tuvo lugar el fin de semana siguiente a su imputación. "Al final y al principio de un mitin se baila. Y, si de todo lo que se dice en un mitin, los medios se quedan con los diez segundos del baile final...", argumentó Oltra, cargando, una vez más, contra el tratamiento de su caso en la prensa.

La actitud festiva de la dirigente, sin embargo, contrastaba con el gesto cohibido de Joan Ribó, quien sí parecía advertir las consecuencias del desafortunado jolgorio. Se escribió entonces que fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Ximo Puig, a quien Mónica Oltra dedicó un par de lindezas durante la entrevista.

"Él no me invitó a dimitir, pero sí lo dejaban claro 'los señores fuentes del Palau'", afirmó. Con esa expresión se refería a cómo la prensa recogió aquellos días que Presidencia de la Generalitat Valenciana apostaba por su marcha. "El PSOE tenía la tentación de gobernar en solitario", llegó a decir sobre el que fue su socio de Gobierno durante siete años.

