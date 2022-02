José María Manzanares apadrina la primera Feria de Fallas de Nautalia

El Centro Cultural La Beneficencia de Valencia ha sido el escenario escogido por Nautalia, la empresa que gestiona la Plaza de Toros de Valencia, para presentar las combinaciones de los carteles de la inminente Feria de Fallas, la primera que se celebra tras la irrupción de la pandemia.

Rafael García Garrido, director general de Espacios Nautalia 360; Víctor Zabala de la Serna, gerente en Valencia y también en Las Ventas de Madrid; y Vicente Nogueroles, el enlace y el hombre de confianza de la empresa en Valencia, diseñaron una gala de categoría para presentar este miércoles por la tarde una feria de máximo nivel.

El acto de presentación, que contó con diversas actuaciones musicales, fue conducido por la periodista Maribel Villaplana y concluyó con una magnífica interpretación del Himno de Valencia con guitarra española y saxofón.

Precisamente el torero alicantino José María Manzanares, único torero que hace doblete en el ciclo josefino, fue el torero que apadrinó el acto ante un público que llenó la sala hasta la bandera.

El cartel del regreso de los toros a la Plaza de Toros de Valencia es obra del artista sevillano José Tomás Pérez Indiano, que refleja el calor y el color, el fuego, la viveza, el misterio y el toreo con los colores de la señera. Manzanares es el icono de la obra junto con la preciosa fachada neoclásica del coso que proyectó el arquitecto Sebastián Monleón. Un cartel moderno, vanguardista y rupturista, en sintonía con la categoría del toreo y los nuevos tiempos.

Manzaneras durante la presentación.

Además de Manzanares, el valenciano Román, que se anuncia con la corrida de Victorino, también estuvo presente junto al maestro Vicente Ruiz El Soro, que este año cumple 40 años de alternativa. Y otro Vicente, Barrera Simó, nieto de Vicente Barrera Cambra, como antepenúltimo eslabón de la historia de la tauromaquia valenciana.

Al evento asistieron novilleros los valencianos Jordi Pérez El Niño de las Monjas, Miguel Senent o Manuel Perera, quien acudió junto a su apoderado, Juan José Padilla.

El tejido asociativo taurino valenciano estuvo en pleno. Representantes de la Unión taurina de Abonados, de Tendido Joven, de la Federación Taurina Valenciana o de la Tertulia Taurina del Ateneo Mercantil como Paco Roger, entre otras, no perdieron la ocasión para apoyar con su presencia el primer acto taurino antes de la próxima Feria de Fallas. El periodista José Luis Benlloch recordó, a través de una semblanza, la figura de Manuel Granero Valls en el centenario de su muerte.

Toni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia; Toni Gázquez, director del Centro de Asuntos Taurinos de la institución provincial; y José María Ángel, secretario autonómico de Emergencias y Seguridad de la Generalitat Valenciana, fueron algunas de las autoridades presentes.

Cartel Feria de Fallas 2022

-Sábado 12 de marzo. Novillada sin caballos. Erales de El Parralejo. Manuel Caballero (E.T. Albacete), Nek Romero (E.T. de Valencia), Aaron Rull (E.T. de Castellón), Jarocho (E.T. de Salamanca), Lenny Martin (E.T. de Beziers) y Joel Ramírez (E.T. de Madrid).

-Domingo 13 de marzo. Toros de Victorino Martín. Antonio Ferrera, Daniel Luque y Román. Además, habrá en sesión matinal un concurso de recortadores.

-Miércoles 16 de marzo. Novillada con caballos. Novillos de El Pilar. Jordi Pérez “El Niño de las Monjas”, Álvaro Alarcón y Manuel Perera.

-Jueves 17 de marzo. Toros de Juan Pedro Domecq. José Antonio “Morante de la Puebla”, Juan Ortega y Pablo Aguado.

-Viernes 18 de marzo. Toros de Victoriano del Río. Diego Urdiales, José María Manzanares y Andrés Roca Rey. En horario nocturno, habrá un espectáculo de festejo popular.

-Sábado 19 de marzo:

-Matinal corrida de rejones. Toros de Los Espartales. Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens.

-Por la tarde: Toros de Garcigrande. Julián López “El Juli”, José María Manzanares y Emilio de Justo.

Por último, también se presentaron los carteles de los festejos que se celebran por la festividad de la Virgen de los Desamparados.

-Sábado, 7 de mayo. Novillos de Conde de Mayalde. Miguelito, Isaac Fonseca y Manuel Diosleguarde.

-Domingo 8. Clase práctica de la Escuela de Tauromaquia de Valencia.

