Ruth Merino: "Cs es mucho más que Toni Cantó. En Valencia es la única opción liberal sin corrupción"

Ruth Merino asume dos grandes retos desde el pasado mes de marzo. Por un lado, el de liderar en las Cortes Valencianas una formación a la baja en las encuestas, como es Ciudadanos. Por otro, el de relevar en el Parlamento a Toni Cantó, que ejerció una portavocía de gran impacto mediático y no solo abandonó el partido, sino que lo hizo para alimentar el éxodo hacia el PP.

En este contexto, y con nuevos contratiempos como los cinco tránsfugas que han reducido de 18 a 13 los diputados de su grupo parlamentario, Merino trata de izar en la Comunidad Valenciana la misma bandera que Inés Arrimadas en España: la del centro útil frente a los extremos. "Ciudadanos es mucho más que Toni Cantó. En Valencia es la única opción liberal sin corrupción", asevera.

Pese a lo ocurrido en Madrid, la portavoz naranja augura que Cs sí entrará en el Parlamento valenciano en las próximas elecciones autonómicas. "En la Comunidad Valenciana no estamos en esa situación, ni tenemos una Isabel Díaz Ayuso ni se la espera", señala.

¿Entrará Ciudadanos en las Cortes Valencianas la próxima legislatura?

Sí. Yo estoy convencida de que entrará. Estamos pasando por un momento delicado, pero estamos trabajando mucho y muy bien, y es cuestión de transmitir esa utilidad que tiene Ciudadanos para los valencianos en este contexto, y también a nivel nacional.

El espacio que ocupa nuestro partido no lo ocupa ningún otro. Somos el partido liberal y regenerador que acuerda con todos y que lucha con decisión contra la corrupción. Nadie más cumple con esos parámetros. Si logramos transmitir bien esa utilidad, entraremos en el Parlamento valenciano.

Con ese mismo planteamiento se quedaron fuera de la Asamblea de Madrid el pasado mes de mayo ¿Por qué aquí debería ser diferente?

Se dieron circunstancias que en nada nos favorecieron, como la situación de Murcia. Fueron unas elecciones en un momento de gran polarización, con una candidata del PP con un gran tirón. Quizá en Madrid no supimos transmitir que gran parte de la buena gestión se debía al trabajo de nuestros parlamentarios y gobernantes.

Pero en la Comunidad Valenciana no estamos en esa situación, ni tenemos una Ayuso ni se la espera. Aquí tenemos un proyecto diferente del que pueda existir en Madrid y yo creo que ejercemos muy bien ese liberalismo que no representa ningún otro partido, tanto en lo económico como en los derechos individuales. Creo que la gente lo va a apreciar y nos va a respaldar por nuestro trabajo en las Cortes Valencianas y en instituciones como la Diputación de Alicante.

¿Será usted la candidata?

En nuestro partido se elige mediante primarias quién es el candidato a las Cortes Valencianas. Yo estaré a la disposición de lo que el partido quiera. Desde luego que me haría ilusión.

¿Quiere serlo entonces? ¿Se presentará?

No estamos pensando todavía en elecciones. La vida puede dar muchas vueltas. Nosotros estamos centrados en trabajar. Así como otros no hacen más que pensar en adelantos y están ya de campaña electoral, nosotros huimos de debates estériles para solucionar los problemas de la ciudadanía y nos dedicamos a trabajar.

Yo me he visto de forma sobrevenida de síndica (portavoz) de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, intentando hacer un buen trabajo. No estoy pensando en nada más. Pero si me lo preguntas, he de decir que, por supuesto, me gustaría ser la candidata.

Ruth Merino. Biel Aliño

¿Qué ha supuesto para Ciudadanos la marcha al PP de Toni Cantó?

Esta es una de las cuestiones que, como decía, nos han llevado a pasar un mal momento. Toni Cantó tomó una decisión. Él es libre de haberla tomado, yo respeto mucho la libertad de las personas. Por descontado, no comparto lo que hizo ni cómo lo hizo. Sus razones me parecieron incoherentes. Pero tenemos que pasar página.

Toni Cantó es una persona que ya no está, y Ciudadanos es mucho más que él. Somos un grupo de 13 diputados que, a pesar de todos los momentos convulsos que vivimos antes de verano, estamos trabajando duro para representar a los valencianos que nos eligieron. Yo no voy a negar que Toni Cantó tenía una gran visibilidad que le venía de su vida profesional y política anterior. Pero hay partido más allá de él en la Comunidad Valenciana.

El proyecto que él defendía y ahora defiendo yo -que ni soy ni quiero parecerme a Toni Cantó- sigue siendo el mismo. Somos la única opción que apuesta por una clara vía liberal libre de corrupción, capaz de llegar a acuerdos con unos y con otros.

¿Le ha decepcionado personalmente Toni Cantó?

Más que su decisión en sí, me decepcionó mucho la forma. Aquí teníamos un proyecto con él al frente, era nuestro líder. La gente estaba animada y trabajando para él. Que se fuera de un día para otro, sin que nadie siquiera lo esperara, no fue en absoluto la forma adecuada. En cualquier caso, he de decir, sinceramente, que su marcha no me afecta en lo personal.

"En Cs hemos denunciado con firmeza los 'chiringuitos'. Que justo Toni Cantó haya acabado en uno me parece muy forzado"

Ha pasado de portavoz parlamentario de Ciudadanos a director de la Oficina del español en Madrid ¿Cree que ha ganado o que ha perdido con el cambio?

Lo que lo veo es muy llamativo. Porque en Ciudadanos, y el mismo Toni Cantó lo ha hecho muchísimas veces, hemos denunciado con firmeza los 'chiringuitos' creados con dinero público. Que justo Toni Cantó haya acabado en uno de ellos que ni siquiera existía... me parece muy forzado. Pero son decisiones que ha tomado él en el partido conservador en el que ahora está.

Decía antes que son 13 diputados. Realmente entraron 18, pero tienen 5 tránsfugas que, a diferencia de Cantó, no han entregado el acta. 4 apoyan de forma pública al PP ¿Qué opinión le merece?

Son tránsfugas, y en transfuguismo es corrupción. A mi juicio hacen mucho daño a la política, que debería ser mucho más valorada y respetada por los representantes electos. Se fueron diciendo que éramos la muleta del 'sanchismo' y de Ximo Puig y ahora vemos que es su entorno el que está repartiéndose cargos en el PP. Todo lo que han hecho y dicho se comenta solo, no quiero dedicarles más tiempo. En cuanto a su trabajo, he de decir que no se nota mucho su ausencia. No merecen más comentario ni tiempo en mis pensamientos.

¿Son todos estos movimientos una OPA organizada del PP contra Cs?

Es evidente que ese ataque existe. Es muy evidente. Lo vemos de forma explícita. El otro día se vanagloriaban en las redes sociales de acoger en el PP a una tránsfuga de Villena. Me parece un grave error. Creo que es perjudicial, incluso para su imagen, alardear de ser un partido que acoge a los tránsfugas en sus filas.

Ruth Merino, en las Cortes Valencianas. EE

Medio centenar de excargos del PP de Valencia han sido procesados por blanqueo de capitales. ¿Qué le parece?

Me parece lamentable. El PP se encuentra en una huida hacia delante en que no acaba nunca. La corrupción les persigue, está ahí, siempre les acaba rondando. Justo en el mitin de la Convención Nacional en la Plaza de Toros ensalzaban la herencia de Rita Barberá, poco antes de que trascendiera esta noticia. Es cierto que Barberá en particular hizo cosas buenas por la ciudad de Valencia, pero no se puede desvincular de la corrupción, porque los casos están ahí y avanzan en los juzgados. Por eso nos reivindicamos como alternativa puramente liberal y contundente con la corrupción.

Por eso creemos que somos tan necesarios y que es un error tratar de destruirnos. Es muy importante para España que, como ocurre con mucho otros países europeos, exista un partido liberal fuerte, capaz de alcanzar grandes acuerdos con progresistas y conservadores que alejen a los extremos de las decisiones políticas. La estrategia electoral de los conservadores de intentar acabar con nosotros va en contra del bien general de este país.

¿Y por qué cree que no están obteniendo el respaldo de los ciudadanos mientras el PP sí sube en intención de voto?

Yo creo que tiene mucho que ver con que nuestros votantes han sido mucho más exigentes, no tan fieles como la base que sí mantienen los partidos tradicionales de izquierda y derecha. También pesa que el bipartidismo ha estado mucho tiempo en el poder y ha generado muchas redes clientelares. Esto es así y es muy difícil de combatir. Hay muchos más factores, pero estos tienen mucho que ver.

"No sé lo que le pasaría por la cabeza a Albert Rivera, a mí me costaba entender algunas de sus decisiones. Pero le honra que dimitió"

¿Cuánto les pesa la apuesta de Albert Rivera de convertir Ciudadanos en un partido que levantaba un cordón sanitario al PSOE y quería desbancar al PP?

Albert Rivera hizo muchas cosas buenas por este partido, pero se produjo un espejismo. Se llegó a pensar que podíamos ser el Partido Popular, y ya vimos que resultad tuvo. Muchos de nuestros votantes no entendieron ese posicionamiento, y ahora se ha vuelto a la esencia de lo que era Ciudadanos.

¿Se equivocó Rivera? ¿Le deslumbró ese espejismo del que usted habla?

Sinceramente, no sé lo que le pasaría por la cabeza. A mí me costaba entender algunas de sus decisiones. Pero hay que subrayar que hizo una cosa que le honra muchísimo. Cuando vio el resultado que había tenido esa apuesta, dimitió y se fue. Asumió toda su responsabilidad.

¿Por qué su rebaja de impuestos es "realista" y la propuesta por el PP no?

Nuestra propuesta no la hacemos en respuesta a la del PP. Nosotros todos los años hacemos propuestas fiscales. De hecho, el año pasado logramos pactar una con el PSOE que, finalmente, Compromís y Podemos tumbaron. Por eso nos abstuvimos en los presupuestos y no los votamos a favor. Este año la retomamos acompañada de más propuestas como la rebaja del impuesto de Sucesiones y Donaciones, el impuesto de Patrimonio y otras medidas. La más importante es la rebaja del tramo autonómico del IRPF. Pensamos que es creíble y que es sensata. Es moderada y ambiciosa al mismo tiempo.

Ruth Merino. Biel Aliño

Le reprochaba el otro día a Ximo Puig en las Cortes Valencianas que no ha cumplido con todos los acuerdos por los que se abstuvieron el año pasado en los presupuestos. ¿Se arrepiente de haberle tendido la mano?

No. Pensamos que el de la pandemia era un año para tender la mano, para construir y buscar soluciones que ayudaran a la gente. Sacamos adelante cosas muy importantes como el bono viaje, el bono comercio... algunas de ellas se han quedado por materializar como la auditoría externa para comprobar la eficiencia de los organismos de la Generalitat y detectar las duplicidades que pueda haber.

¿Veremos una colaboración similar en los presupuestos de 2022? ¿Están dispuestos a votar a favor o abstenerse a cambio de que acojan sus propuestas?

En este momento no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir. No es un momento tan excepcional como el año pasado, pero nuestra mano sigue tendida. Con Compromís y Podemos es complicado llegar a acuerdos. No les gustó nada que Ximo Puig hablara con nosotros y le apretaron las tuercas. Pero nosotros vamos a intentar otra vez mejorar los presupuestos vía enmiendas en el trámite parlamentario.

