Illueca promete "lealtad" como vicepresidente de Ximo Puig tras incluirlo en "la trama" contra Podemos

Héctor Illueca tomó posesión este viernes como vicepresidente segundo y conseller de Vivienda de la Generalitat Valenciana. Ocupa el cargo de mayor responsabilidad que tiene Podemos en la autonomía, y accede al mismo prometiendo "unidad" y "lealtad" al presidente socialista. Pero no hace mucho criticaba a su gobierno con dureza. "Está presidido por Ximo Puig", advertía en una conversación de 2017 con Pablo Iglesias en La Tuerka. Entonces situaba al dirigente en lo que su partido denomina "la trama".

La trama fue la muletilla con la que Podemos quiso rebautizar lo que antes denominó la casta, una suerte de poder etéreo e inamovible que se opone a la renovación que dice traer la formación morada. "Ximo Puig fue uno de los instrumentos fundamentales para defenestrar a Pedro Sánchez en su partido", recordó Illueca en dicha charla.

"Tú hablabas hace un momento de la trama. Pues eso es precisamente la trama. Ahí está metida la clase política, el poder mediático, el poder económico... y el presidente de la Generalitat Valenciana ha exhibido sin pudor su lealtad a este núcleo de intereses", aseveró en aquel momento Illueca.

Aquellas palabras incomodaron este viernes al nuevo vicepresidente segundo de la Comunidad Valenciana en su primera comparecencia ante los medios de comunicación. "La realidad evoluciona. Han pasado cuatro años y cada uno ha adoptado distintas posiciones desde entonces", afirmó. A continuación, lanzó su promesa a Ximo Puig: "Trabajaré con lealtad", aseguró. Antes repitió en varias ocasiones que su objetivo es "reforzar la unidad y el proyecto del Consell".

Por suerte para Illueca, el propio Puig se ha desmarcado de aquel episodio. Ocurrió en 2016. Pedro Sánchez se enrocó en el "no es no". Se negaba a abstenerse para que gobernara el PP de Mariano Rajoy. Y el presidente valenciano fue uno de los 17 dirigentes socialistas que dimitió para forzar la caída de Sánchez en el partido, algo de lo que ahora se arrepiente.

"Yo he hecho autocrítica y no estoy satisfecho de lo que hice con Pedro Sánchez en 2016. Creo que no estuvimos a la altura de las circunstancias", reconoció el presidente valenciano el pasado mes de julio en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL.

Illueca saluda a Dalmau, su antecesor, ante la presencia de los ministros Ione Belarra y Alberto Garzón. EE

Illueca también apeló a la "lealtad" y a la "unidad" al ser preguntado por su antecesor, Rubén Martínez Dalmau. Para Ximo Puig ha sido todo un contratiempo la marcha de este dirigente, considerado por los socialistas el vicepresidente más afín en un gobierno en el que Mónica Oltra, la vicepresidenta nombrada por Compromís, ejerce de contrapunto crítico.

Dalmau fue el vicepresidente propuesto por el sector de Naiara Davó, derrotada y desplazada en el partido y en el grupo parlamentario por Pilar Lima. Illueca es del sector de esta última, el más próximo en su día a Pablo Iglesias, y los socialistas temen que la irrupción de este sector en la vicepresidencia desestabilice al Gobierno valenciano.

Por contra, el mensaje que quiso lanzar Podemos este viernes fue de respeto institucional. Héctor Illueca, hasta ahora director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de España, estuvo arropado al máximo nivel. Acudieron a Valencia para su puesta de largo la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el coordinador de Izquierda Unida y ministro de Consumo, Alberto Garzón.

Por encima de Lima

La intención de Podemos es que Illueca sea el nuevo referente del partido en la autonomía, por encima de Lima. Y este, en su primera aparición pública, insistió de forma reiterada en su voluntad de hallar "la síntesis política" entre los tres partidos de la coalición de Gobierno. En sentido opuesto, también afirmó que la formación tendrá "posición propia sobre todos los temas".

El tiempo dirá qué rol ejerce finalmente para reflotar la imagen de una formación de capa caída en la autonomía. A la marcha de Dalmau se sumó la dimisión de 7 miembros de la ejecutiva del partido, todos ellos críticos con la actual dirección.

Tanto en el PSPV-PSOE como en Compromís preocupa mucho que la ruptura interna se traduzca en un menor respaldo a una formación crucial para que la izquierda conserve el poder en la región.

Cabe recordar que la barrera electoral de la Comunidad Valenciana se encuentra en el 5%, y que en 2019 Podemos obtuvo solo el 8% de los votos en las elecciones valencianas. Dos años después, la marca Podemos cayó a poco más del 7% en las elecciones madrileñas del presente 2021, con el propio Iglesias de candidato.

