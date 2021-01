El PP lleva al juzgado las “condiciones inhumanas” de los pacientes Covid en la vieja Fe de Valencia

El diputado autonómico del Partido Popular José Juan Zaplana ha puesto este sábado en conocimiento del Juzgado de Guardia de Valencia las “condiciones inhumanas” y las “graves situaciones de desatención de los pacientes” en el hospital habilitado en la vieja Fe de Valencia para pacientes de Covid-19. El mismo escrito lo ha remitido también al Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo valenciano).

En concreto, Zaplana ha trasladado a la justicia la “carta abierta enviada por distintos canales por un miembro anónimo del personal sanitario que presta servicios en el centro Ernest Llluch (antiguo Hospital La Fe de Campanar)”, documento que reveló este sábado EL ESPAÑOL.

Al respecto, Zaplana subraya que “tras las consultas con distintas fuentes del ámbito del personal sanitario”, puede “otorgarle veracidad a la carta referida”, la cual acompaña a su denuncia. El documento lo firma una enfermera que oculta su identidad. La sanitaria denuncia una grave escasez de personal y relata vivencias estremecedoras.

“El paciente ha acabado en el suelo muerto y ni nosotros sabíamos cuánto tiempo había estado así”. “Tengo pacientes que me han pedido que los matara, porque no podían soportar estar en esas condiciones”. “Una gran parte de ellos están atados. La justificación es que están desorientados, se quitan la vía y no damos abasto. Pero ¿Hay algo más inhumano y desolador que sujetar a una persona de las muñecas?”, recoge.

Según advierte Zaplana a la justicia, “en la carta, se denuncian graves situaciones de desatención de los pacientes” y “se advierte de situaciones que podrían implicar denuncias por maltrato de ser conocidas por los familiares (que no pueden entrar al centro)”.

Agrega al respecto que “las condiciones del centro sanitario son inhumanas” y que “implican una situación de vejación y desamparo para las personas allí ingresadas de forma forzosa como consecuencia de su infección por Covid-19”.

“Así las cosas, por medio del presente escrito pongo en conocimiento del Juzgado los hechos relatados en la carta por si considerase procedente dar traslado de la misma a la Fiscalía”, precisa.

“O, en su caso, adoptar de oficio las medidas que resulten necesarias para asegurar el trato debido de los pacientes forzosamente internados”, concluye.