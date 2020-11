El Gobierno valenciano se aplica la subida de sueldo pendiente del 2% y prevé también el 0,9% estatal

Los altos cargos y funcionarios de la Generalitat Valenciana podrían disfrutar de una doble subida de sueldo con la aprobación del presupuesto autonómico de 2021. El primero de los incrementos llegará con total seguridad en el momento se validen las cuentas. Se trata del 2% pendiente que Extremadura, Baleares y la Comunidad Valenciana aplazaron por la pandemia a principios de 2020. El segundo corresponderá al 0,9% impulsado por el Gobierno de España, pero en este caso aún está por decidir si lo disfrutan también los altos cargos -según asegura el Gobierno regional-.

Este doble incremento fue advertido este lunes por parte de la líder del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, quien afeó al Ejecutivo de Ximo Puig, Mónica Oltra y Rubén Martínez Dalmau que contemple, además del 2% pendiente de aplicar del presente 2020 para todos los altos cargos y funcionarios, el 0,9% promovido por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias -del que disfrutará también el propio Gobierno central-.

Sobre ambos aumentos se pronunció ampliamente por la tarde la Consejería de Hacienda de la Comunidad Valenciana. Respecto al primero, confirmó que “en los presupuestos de 2021 aparecen las tablas retributivas que incorporan el incremento del 2% del año 2020 porque la Generalitat está obligada a incorporar dicho incremento para los empleados públicos”. “Pero todavía no se ha producido. Se hará próximamente. Como se hizo en el resto de España a comienzos de año”, agregó.

“Respecto al incremento salarial de 2021, se prevé de un 0,9%”, corroboró el departamento. No obstante, matizó a continuación que en este caso la cantidad está consignada “como previsión en Capitulo 20”. De momento “no se incorpora dicho incremento asignado en el Capítulo 1 de cada conselleria”, subrayaron. Es decir: no se ha decidido cómo se distribuirá ni si se beneficiarán del mismo los miembros del Ejecutivo.

¿Y qué ocurrirá? ¿Se subirá o no el Gobierno valenciano un 0,9% sus emolumentos justo después de haberlos incrementado un 2%? “La Generalitat no se ha pronunciado al respecto, puesto que ni siquiera están aún aprobados los Presupuestos Generales del Estado, que es la ley primera que debe aprobarse para que pueda producirse el incremento salarial y dado que todavía no se ha producido el incremento del año 2020”, subrayó Hacienda.

Rechazo de CCAA socialistas

Bonig afeó al respecto que Ximo Puig contemple esta subida para su equipo de gobierno mientras seis autonomías -varias de ellas socialistas- ya han anunciado que no aplicarán a los altos cargos el incremento del 0,9%. Sobre esta cuestión, Hacienda replicó que “esas autonomías ya se aplicaron en enero el incremento correspondiente al año 2020, salvo, que conozcamos, Baleares”.

Las que ya han rechazado la subida de sueldos para altos cargos son -según precisó el PP- Aragón, Baleares y Canarias (presididas por el PSOE), Madrid y Andalucía (PP), y Cantabria (PRC). La lógica indica que el resto de comunidades populares se congelarán también los sueldos a modo de protesta contra la decisión del Gobierno de subirlos.

En su defensa, la Generalitat Valenciana que gobiernan PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV cargó este lunes contra la líder del PP, Isabel Bonig. “Nadie en la administración valenciana ha recibido aún el incremento del 2% en su salario base, como sí ha sucedido en el resto de España y también en Les Corts, el Congreso, etc., puesto que dependen del Estado. Por tanto, la propia Bonig y todos los diputados del PP y del resto de grupos, evidentemente, sí llevan recibiendo desde enero el incremento del que ahora habla”, afearon a la dirigente.

“Bonig no ha renunciado a la subida del salario base determinada por la ley estatal. Esto para los funcionarios y altos cargos de la Comunidad Valenciana, insistimos, aún no se ha producido para el año 2020”, recalcó la Consejería de Hacienda.