Puig y Oltra resuelven la crisis de sus presupuestos, pero su relación se agrieta

El Gobierno valenciano que lideran Ximo Puig y Mónica Oltra resolvió este miércoles la crisis de sus presupuestos, que estaban en el aire por los cambios que introdujo Hacienda (PSPV) en las cuentas de la líder de Compromís. Pero con este conflicto ha aflorado un problema de mayor calado: el distanciamiento creciente entre ambos dirigentes.

El martes, tal y como publicó EL ESPAÑOL, el departamento de Oltra tildó abiertamente la bronca como “el mayor enfrentamiento” por la elaboración de las cuentas públicas. Afeó al titular de Hacienda, Vicent Soler, haber “faltado a la palabra dada” al introducir “cambios en todas las partidas de la conselleria” -la suya, la de Igualdad-. Incluso le acusó de haber “falsificado un acuerdo del Consell” al introducir dichos cambios.

La disputa vino porque Hacienda, al no recibir el jueves por la noche los presupuestos del área de Oltra con el recorte que le exigía, optó por configurárselos a su criterio. Por contra, la líder de Compromís consideraba aceptada la propuesta que envió in extremis al departamento la mañana del viernes. Y puso el grito en el cielo por la tarde, al descubrir que las cifras de su departamento no coincidían con las que había remitido.

Esta batalla se resolvió este miércoles a favor de Oltra. Soler presentó al fin una “corrección de errores” que adecúa las partidas presupuestarias a lo que reclamaba la vicepresidenta, y se comprometió además a aportarle 21 millones en el primer trimestre de 2021 -la cifra en la que diferían ambas propuestas-. El montante, eso sí, llegará fuera del presupuesto -en esto cedió Compromís-.

Pero, lejos de exhibir satisfacción, las partes mantuvieron este miércoles su enfado. La jornada comenzó con Oltra reclamando a Puig el cierre de la hostelería, algo a lo que el dirigente se negó por la tarde. “No vamos a tomar medidas compulsivas. Tomaremos las decisiones en función de las necesidades y con serenidad”, replicó el socialista con firmeza.

“Tensiones”

El presidente autonómico se pronunció en estos términos en una rueda de prensa junto al ministro José Luis Ábalos, en la que no quiso detallar por qué momento pasa su relación con Oltra. “¿Cuál es la salud del pacto del Gobierno? ¿Cómo es su relación actual con la vicepresidenta?”, le preguntó expresamente EL ESPAÑOL.

Puig eludió una respuesta directa a estas preguntas. “En momentos determinados hay tensiones con los presupuestos”, dijo, y agregó, como reproche velado al enfado por los presupuestos, que el verdadero foco de atención debería ser la situación sanitaria. “La pandemia es lo que verdaderamente me preocupa en la gestión de Gobierno”, aseveró. “Yo me dedico a eso, y el Gobierno valenciano se ha de dedicar a eso”, agregó.

Tras una primera legislatura con menos choques -al menos de forma pública- la segunda en la que comparten gobierno Ximo Puig y Mónica Oltra está siendo mucho más tensa. El origen del distanciamiento fue la decisión del socialista de adelantar las elecciones autonómicas al entender que le favorecía el movimiento en el calendario. Las hizo coincidir con las generales y, en efecto, su partido salió beneficiado. A Compromís le ocurrió lo contrario.

Desde entonces nada volvió a ser lo mismo. El acuerdo de Gobierno de 2019 costó mucho más que en 2015, y en las negociaciones de los presupuestos -los de 2020 y los de 2021- la tensión se ha incrementado de forma significativa.