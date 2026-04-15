Radiografía del votante andaluz ante el 17-M: de izquierdas pero 'anti Sánchez' y se fía de Moreno

La sanidad es la principal preocupación de los andaluces, seguida de la vivienda, el empleo y la inflación, aunque no hay un sentimiento catastrofista sobre la economía.

Moreno es el candidato mejor valorado y preferido para presidir la Junta, mientras que Montero sufre el lastre de su asociación con el Gobierno central.

El PP de Moreno es el partido que genera más simpatía (25,1%), seguido del PSOE (21,3%), aunque la intención de voto al PP casi duplica a la del PSOE.

El votante andaluz se identifica mayoritariamente con la izquierda, pero muestra rechazo hacia Pedro Sánchez y confía en Juanma Moreno.

Durante décadas pareció una quimera que la derecha llegara a gobernar en Andalucía. La identificación del PSOE con la región fue casi perfecta desde los años 80 hasta entrado el nuevo siglo, con arrolladoras mayorías que superaban los 60 escaños.

Andalucía era considerada una comunidad eminentemente de izquierdas, el granero socialista por excelencia, con una derecha amedrentada y, como única sombra, una Izquierda Unida potente en Córdoba capital y algunas comarcas de tradición jornalera.

La llegada al poder del centro-derecha encabezado por Juanma Moreno y sus siete años de Gobierno han logrado que la autopercepción del votante andaluz se matice por su flanco izquierdo pero sin escorarse hacia el otro lado.

Los andaluces, a juzgar por los datos recogidos en el nuevo Barómetro de la Fundación Centra, último antes de las elecciones del 17-M, se siguen sintiendo mayoritariamente de izquierdas e incluso mantienen una afinidad importante con el PSOE, que excede a su candidata actual y sus expectativas electorales.

En concreto, en una escala de 1 a 10, el 60% de los encuestados se sitúa del 1 al 5, esto es, en posiciones de izquierdas; el 40% restante lo hace del 6 al 10, en márgenes de derechas. El mayor grupo (22,9%) se siente encuadrado en una izquierda muy moderada (5).

El sentimiento centrista ha ido ganando peso entre los andaluces, pero el corazón del votante aún carga más a la izquierda. Incluso hay bastante sitio para el antaño todopoderoso Partido Socialista.

Así, aunque el partido que ven con "más simpatía" es el del vigente Gobierno de la Junta, el PP, con un 25,1%, hasta un 21,3% asegura sentirse más cercano al PSOE.

Esa distancia afectiva se agranda al pasar al plano práctico. A la pregunta "¿Si mañana se celebrasen elecciones al Parlamento de Andalucía, a qué partido votaría?", casi un 30% apuesta por el PP y apenas un 18% por el PSOE.

El Barómetro andaluz refleja un claro desfase entre sentimiento y pragmatismo. Los andaluces apuestan por Juanma Moreno como premio a su labor en San Telmo más que como adhesión a sus colores.

La 'vía andaluza' de Moreno

La receta moderada de Moreno, esa 'vía andaluza' que cuenta con escépticos dentro de su propio partido a nivel nacional y fuertes detractores en Vox, le ha llevado a sumar a su causa a tradicionales votantes socialistas, que ahora son fieles al malagueño.

De hecho, hasta un 40% de los andaluces encuestados quiere que sea el próximo presidente de la Junta frente a un 17,6% que opta por María Jesús Montero.

Entre los candidatos, Moreno se destaca con una nota de 5,46. Es el único que aprueba y saca un buen trecho a Montero, calificada con un 3,74.

De los datos del Centra, a partir de 3.600 entrevistas, se deduce también que la candidata socialista llega fuertemente lastrada, e incluso quemada, por su paso por el Gobierno central y su identificación con el 'sanchismo'.

Los andaluces suspenden ampliamente la labor de Pedro Sánchez en la Moncloa. Más de un 60% la considera "mala" (20%) o "muy mala" (41,3%). Solo un 29,6 la ve "buena" o "muy buena".

Otra impresión que se desprende del Barómetro es, resumiendo, que la economía marcha de manera aceptable pero la Sanidad, no. Los andaluces, si bien no se muestran eufóricos, no son catastrofistas respecto al futuro en el plano material.

La mayoría se sitúa en torno al 5 y el 8 en una escala de "optimismo respecto al futuro", consideran buena su calidad de vida y su situación económica personal. Creen que se mantendrá estable en los próximos años y pocos dudan de que ellos o alguien de su entorno pueda perder su trabajo.

Sin embargo, la mayoría sí cree que hay nubarrones y teme que la economía andaluza pueda empeorar en los próximos años. La inflación es la bestia negra: más de 63% cree que el coste de la vida en el último año "ha subido mucho".

La Sanidad, la gran preocupación

Pero la gran preocupación del andaluz es la Sanidad. Un 21,8% cree que es el principal problema de la región, y un 18,7% opina que es lo que más le afecta. Le siguen el acceso y el precio de la vivienda, la falta de trabajo y la inflación.

Precisamente la Sanidad es uno de los ejes sobre los que pivotará la campaña electoral del 17-M. María Jesús Montero lleva ya varios días recorriendo Andalucía en encuentros y actos vinculados a este ámbito, mientras que el PP de Moreno sabe que ese es su talón de Aquiles después del caso de los cribados de cáncer.

No obstante, el Centra dibuja unas expectativas electorales estabilizadas, con la gran duda de si Juanma Moreno revalidará o no la mayoría absoluta y de si el PSOE mantendrá el tipo o pisará su suelo electoral.