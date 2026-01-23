La familia de la niña que perdió a sus padres en Adamuz quiere convocar una manifestación el día del funeral de Estado

Familiares despiden en Aljaraque a los fallecidos en el accidente de Adamuz. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La familia de Cristina, la niña que sobrevivió al accidente ferroviario de Adamuz, planea convocar una manifestación el día del funeral de Estado. El accidente en Adamuz provocó la muerte de 45 personas, incluyendo a casi toda la familia Zamorano Álvarez, salvo la niña de seis años. El abuelo de Cristina ha denunciado públicamente que sus familiares "no han muerto, los han asesinado por falta de mantenimiento". La convocatoria de la manifestación se está difundiendo a través de las redes sociales y busca apoyo ciudadano para reclamar justicia.

La indignación crece por momentos tras el accidente ferroviario de Adamuz, en el que perdieron la vida 45 personas, entre ellas la familia Zamorano Álvarez casi al completo.

La excepción fue Cristina, la niña de seis años, que consiguió salir sola del vagón accidentado al quitarse los zapatos y el abrigo.

Tras unas duras declaraciones del abuelo de esta niña, al afirmar que siente que sus familiares “no han muerto, los han asesinado por falta de mantenimiento”, la familia quiere mover ficha.

Para ello, quieren convocar una manifestación el próximo día 31 en Huelva coincidiendo con el funeral de Estado acordado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

Por el momento, el llamamiento lo están haciendo en redes. En concreto, una familiar ha pedido apoyo para "salir a la calle y reclamar".

