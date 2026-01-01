Imagen de archivo de un equipo médico del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Cuatro personas resultan heridas en una colisión frontal entre dos turismos en Vícar (Almería)

Dos mujeres de 21 y 25 años y un varón de 26 han sido evacuados al Hospital de Poniente y una cuarta chica, de 24, que ha ido al Torrecárdenas.

Cuatro personas, tres mujeres y un hombre, han resultado heridas al colisionar dos turismos en Vícar (Almería), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, en un comunicado.

El suceso ha ocurrido a las 07.10 horas en la calle Carmen Martín Gaite. El 112 recibió una llamada en la que alertaban de que dos vehículos habían colisionado frontalmente y había varias personas heridas y atrapadas.

La sala coordinadora de emergencias activó a la Guardia Civil, a la Policía Local, a los Bomberos del Consorcio de Poniente y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los sanitarios han atendido a cuatro personas: dos mujeres de 21 y 25 años y un varón de 26 que han sido evacuados al Hospital de Poniente y una cuarta chica de 24 que ha ido al Torrecárdenas.