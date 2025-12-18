Cae en Málaga y Sevilla una red de narcos que mandaba convoys de coches con droga a toda Europa desde Andalucía

Agentes de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. EP Sevilla

Agentes de la Guardia Civil han desarticulado una red de narcotráfico que mandaba droga desde Málaga y Sevilla hasta países europeos en convoys de coches a los que precedía un vehículo para vigilar que no hubiera policía.

En la operación, señalan fuentes de la investigación, se ha detenido a 14 personas por su presunta implicación en el tráfico de sustancias estupefacientes.

La operación empezó hace un año. Entonces la Guardia Civil detectó los primeros envíos de droga desde la Costa del Sol. Los narcos, señalan, usaban coches para enviar las sustancias a Europa.

Además, esta red montaba convoyes de coches, es decir, varios en fila, que iban cargados de droga. Delante de ellos viajaba otro vehículo con la función de avisar si había vigilancia y poder así esquivarla.

Además, los narcos mandaban también droga por mensajería y servicios de paquetería internacional. Estas empresas transportaban cajas fuertes nuevas sin utilizar en cuyo interior se ocultaba el estupefaciente.

Alemania y Polonia

Estas cajas fuertes estaban geolocalizadas, al objeto de controlar y garantizar su llegada a países europeos, principalmente Alemania y Polonia.

La investigación ha determinado que la organización criminal enviaba cualquier tipo de sustancias estupefacientes. Tras varios meses de investigación, los agentes ejecutaron la fase de explotación en la que se realizaron siete entradas y registros en las localidades malagueñas de Marbella y Antequera y también Sevilla.

En la capital andaluza se encontró un total de un kilogramo de cocaína, 147 kilogramos de hachís, 43 kilogramos de marihuana envasada al vacío, 28.000 euros en efectivo, un arma de fuego, un inhibidor de frecuencia, además de numerosos efectos técnicos y electrónicos usados por el grupo criminal para cometer sus ilícitos.

En la operación han sido detenidas 14 personas, de nacionalidad española, polaca, belga y marroquí, por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, falsificación de moneda y pertenencia a organización criminal, decretando la Autoridad Judicial prisión para diez de ellos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, que han contado con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil y otras Unidades de la Comandancia de Málaga.