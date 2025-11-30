Muere el alcalde más longevo de la provincia de Córdoba a los 80 años y decretan tres días de luto oficial

El alcalde, con el bastón de mando de su localidad. EP Córdoba

El Ayuntamiento de Santaella, una localidad de Córdoba, ha confirmado la muerte de José del Río Luna a los 80 años por una afección cardíaca que padecía. Se trataba del primer edil más longevo de la provincia.

El Consistorio ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento de su alcalde, al que han definido como "máximo representante del gobierno y la administración municipal de Santaella".

Por ello, ha decretado tres días de luto oficial, ordenando que las banderas de todos los edificios públicos municipales ondeen a media asta, durante estas jornadas, hasta las 24,00 horas del próximo 3 de diciembre.

Asimismo, el Ayuntamiento ha invitado a todo el vecindario de Santaella a unirse al sepelio que tendrá lugar el día 1 de diciembre de 2025 a las 11,00 horas en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Santaella, como muestra de condolencia y respeto.

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha expresado hoy su pesar por la pérdida del alcalde de Santaella, José del Río Luna, una noticia que ha causado una profunda consternación en toda la comarca.

Diputación

Por su parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha expresado su "más profundo pesar" por el fallecimiento en el día de hoy de José del Río, alcalde de Santaella, "una buena persona y un gran servidor público que trabajó con entrega para mejorar su pueblo".

Fuentes ha trasladado su pésame "a toda su familia, amigos y vecinos del municipio, así como a los miembros de su corporación". Para Fuentes, Del Río "era un servidor público cuya dedicación, constancia y firme compromiso con su pueblo han sido un ejemplo, pues siempre demostró una vocación de servicio incuestionable y un profundo amor por Santaella", recoge Europa Press.

El presidente, en nombre de toda la corporación provincial, ha expresado su "cercanía y solidaridad con sus más allegados, amigos y vecinos de Santaella ante esta pérdida tan dolorosa".

"Vacío"

Por su parte, la Entidad supramunicipal ha lamentado "profundamente la desaparición del regidor santaellano", subrayando "el impacto que su figura ha tenido en la vida pública local y el vacío que deja entre quienes compartieron con él proyectos y responsabilidades institucionales".

Así lo ha expresado el presidente de la Mancomunidad, Miguel Ruz, quien ha señalado que "hoy la Campiña Sur está de luto, porque con el fallecimiento de José del Río Luna perdemos a un alcalde comprometido con su pueblo, con una digna vocación de servicio y con una apuesta decidida por el bienestar de Santaella y, en nombre de toda la Mancomunidad, quiero trasladar nuestro abrazo solidario a su familia, a la Corporación Municipal y al conjunto de vecinos y vecinas de Santaella."