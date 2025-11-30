Las farmacias de Andalucía podrán renovar las recetas de los pacientes crónicos: se acabó ir al médico de cabecera

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, en el acto del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Sevilla, EE Sevilla

Las claves nuevo Generado con IA Las farmacias de Andalucía podrán renovar las recetas de pacientes con tratamientos crónicos, evitando así la necesidad de acudir al médico de cabecera. El programa piloto, anunciado por el consejero de Sanidad Antonio Sanz, estará en todas las farmacias a principios de año y permitirá a los farmacéuticos solicitar la renovación de tratamientos. En una fase posterior, a partir del segundo trimestre de 2026, cualquier farmacia fuera de Andalucía también podrá comunicarse con médicos del Servicio Andaluz de Salud para gestionar recetas. La iniciativa busca mejorar la atención sanitaria, facilitar el acceso a medicamentos y reforzar la colaboración entre la Consejería de Sanidad y la farmacia comunitaria.

Los andaluces con tratamientos crónicos podrán renovar sus recetas directamente en la farmacia, sin tener que pedir cita con su médico. Se trata de un programa piloto que ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y emergencias, Antonio Sanz, este domingo.

El proyecto, que Sanz prevé aprobar antes de que acabe este año, busca simplificar el acceso a los medicamentos de los ciudadanos que, aunque tengan un tratamiento crónico, deben ir a su médico a por la receta nueva cada vez que se les acaba.

Ahora este nuevo programa "conectará al profesional de farmacia con el profesional que prescribe el medicamento", señalan desde la Consejería de Sanidad.

El sistema "estará instalado en todas las farmacias a principios de año y en el mes de marzo permitirá que sea el propio farmacéutico el que pueda solicitar la renovación de tratamientos para pacientes crónicos sin que el paciente tenga que pedir cita ni acudir al centro de salud", ha explicado Sanz.

"Antes de que acabe el año vamos a poner en marcha el pilotaje de un programa que conectará directamente al médico y al farmacéutico a través de un nuevo canal de comunicación que mejorará la seguridad, el seguimiento farmacoterapéutico y la continuidad del tratamiento del paciente", ha abundado el consejero.

En 2026

Este programa "tendrá una última fase que permitirá ya en el segundo trimestre de 2026 que cualquier farmacia de fuera de Andalucía pueda también comunicarse con un médico del Servicio Andaluz de Salud", señalan fuentes de la consejería.

Una “buena noticia”, como ha subrayado Antonio Sanz, “que va a suponer una mejora en la atención sanitaria a la ciudadanía” y que viene a reforzar su convencimiento de que “la farmacia comunitaria es un aliado estratégico para nuestro sistema sanitario”.

Antonio Sanz, que ha participado en los actos centrales organizados por el Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Sevilla, ha puesto en valor “la estrecha colaboración entre la Consejería de Sanidad y la farmacia comunitaria”, a la que ha definido como “parte fundamental del sistema público sanitario de Andalucía”.

Un sistema, ha dicho, “que es mejor gracias a vosotros y del que todos debemos sentirnos muy orgullosos”.

El consejero de Sanidad ha recordado la colaboración de las oficinas de farmacia durante la pandemia de Covid-19, "en primera línea, ayudando, atendiendo las necesidades que iban surgiendo sin previo aviso, al lado de las personas".