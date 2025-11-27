Vox cifra en 120.000 euros el dinero público que Salazar, exasesor de Pedro Sánchez, pudo cobrar sin trabajar

Las claves nuevo Generado con IA Vox ha denunciado que Francisco Salazar, exasesor de Pedro Sánchez, habría cobrado al menos 120.000 euros de dinero público en el Ayuntamiento de Dos Hermanas sin trabajar. La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), investiga si Salazar percibía 2.000 euros mensuales durante cinco años sin acudir a su puesto en el consistorio. Vox sospecha que Salazar, mientras figuraba contratado en Dos Hermanas, trabajaba realmente en la sede del PSOE en Madrid y posteriormente en La Moncloa. El portavoz de Vox en Andalucía pide que se investigue también al exalcalde Francisco Toscano, responsable de la contratación de Salazar en el Ayuntamiento.

Francisco Salazar, quien fuera mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está bajo la lupa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras una denuncia de Vox que le acusa de haber estado años trabajando en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) sin trabajar.

Los agentes registraron esta semana el Ayuntamiento nazareno para buscar pruebas sobre esta cuestión. El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha cifrado este jueves en al menos 120.000 euros el dinero que podría haberse llevado sin pasar por su despacho.

El cálculo, ha señalado Gavira, es sencillo: 2.000 euros al mes durante 12 meses que tiene el año por los 5 años de contrato que tuvo bajo el mandato del entonces alcalde de Dos Hermanas y también estrecho apoyo de Pedro Sánchez, Francisco Toscano.

La sospecha de los de Abascal es que Salazar tenía el contrato en Dos Hermanas pero "trabajaba primero en la sede del PSOE de Madrid y luego en La Moncloa", ha señalado Gavira.

Por eso presentaron la denuncia el pasado mes de julio contra el socialista, que renunció a entrar en la Ejecutiva del PSOE por una acusación de acoso el pasado verano cuando Sánchez remodeló la dirección del partido obligado por la caída de Santos Cerdán.

Toscano

Los de Abascal no limitan sus sospechas en Salazar. "Queremos que se investigue al señor Francisco Salazar, mano derecha de Sánchez, y por supuesto también al alcalde de Dos Hermanas, el señor Francisco Toscano", ha pedido Gavira.

Vox ha recordado que el PSOE pidió el archivo de la causa, pero sin embargo, el juez decretó que se iniciaran las investigaciones. Pesquisas que llevaron a los agentes de la UCO al registro de esta semana en el Ayuntamiento de Dos Hermanas.

"Nosotros hemos presentado una querella que yo creo que ya es un síntoma suficiente de lo que se debería haber hecho y lo que no se ha hecho", ha indicado Gavira a pregunta de los medios de comunicación en relación a si alguien de su partido vio trabajando a Salazar en el Ayuntamiento de Dos Hermanas.

"Estamos hablando de una persona vinculada muy directamente al señor Pedro Sánchez, estamos hablando de uno de sus padres políticos, el señor Toscano, estamos hablando de una de sus manos derechas", ha abundado.

"Mientras que estás trabajando o cobrando, mejor dicho, en el ayuntamiento de Dos Hermanas, no puedes estar en Ferraz ni puedes estar en Moncloa", ha afeado el portavoz de Vox en Andalucía.