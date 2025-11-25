Dimite Rodrigo Sánchez, el alcalde almeriense detenido al que pillaron con 120.000€ en una funda de almohada

Las claves nuevo Generado con IA Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines (Almería), ha dimitido tras ser detenido con casi 120.000 euros en efectivo escondidos en una funda de almohada, en el marco del 'caso mascarillas'. El exalcalde ha comunicado su renuncia a través de un mensaje a los vecinos, negando los hechos imputados y asegurando que deja el cargo para proteger al Ayuntamiento. El hijo de Rodrigo Sánchez también fue arrestado en la operación, con cerca de 30.000 euros en efectivo hallados en su domicilio. Además, han dimitido de todos sus cargos el expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y su vicepresidente Fernando Giménez, ambos implicados en el caso.

Nueva dimisión en Almería tras las detenciones la pasada semana por el 'caso mascarillas'. Este martes ha comunicado su cese el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, al que la Guardia Civil sorprendió con casi 120.000 euros en efectivo escondidos en la funda de una almohada.

El ya ex primer edil de la localidad almeriense se ha despedido con un comunicado a los vecinos de la localidad donde niega los hechos que se le imputan. Además, señala que deja su cargo, pero "no el municipio".

Sánchez no es el único miembro de su familia señalado en el caso. Su hijo, que se llama igual que él, también fue detenido en el marco de la presunta trama corrupta. A él le encontraron casi 30.000 euros en efectivo en casa.

Además de estos dos arrestados, la Guardia Civil detuvo al ya expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García y a su vicepresidente, Fernando Giménez. Ambos han dimitido también de todos sus cargos, en lo orgánico y lo institucional.

El ya alcalde de Fines argumenta en su último mensaje como primer edil que la verdad sobre su situación "saldrá a la luz" e insiste en que lo que se dice de él no se ajusta a la verdad. Su dimisión, añade, no supone reconocer los hechos.

Ayuntamiento

Así, Sánchez asegura que se marcha justamente para proteger el Ayuntamiento, que se ha visto salpicado por el caso.

"Abandono el cargo, pero nunca abandonaré a mi municipio", remata su comunicado el alcalde de la localidad almeriense, quien ha señalado que amigos, familiares y vecinos le aconsejaron contra su dimisión.

Tras la dimisión de Javier Aureliano García, que además de presidente de la Diputación concejal en el Ayuntamiento de la capital, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha abierto una reflexión sobre la posible reestructuración de su equipo de gobierno.

Renuncia

Esto se produce tras la renuncia a su acta de concejal del ya expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, de la que se dará cuenta en un Pleno extraordinario el próximo 1 de diciembre.

"Ningún alcalde, ningún servidor público, quiere hacer una reestructuración muy notable a tan pocos meses de finalización de su corporación, pero justo voy a verlo esta semana", ha manifestado la alcaldesa en declaraciones recogidas por Europa Press en las que se plantea esta decisión.