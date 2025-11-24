Los médicos para zonas de difícil cobertura de Andalucía accederán sin oposición y con un contrato de al menos 2 años

La tos ferina es una enfermedad que ataca principalmente a niños y lactantes.

Las claves nuevo Generado con IA Los médicos que trabajen en zonas de difícil cobertura en Andalucía accederán a sus puestos sin oposición y con contratos de al menos dos años, mediante un concurso de méritos. El Gobierno andaluz prevé aprobar un decreto que permitirá convocar 364 plazas rurales con este nuevo sistema en 2026, mejorando la atención sanitaria en áreas donde los sanitarios no suelen querer ir. Se implementará una nueva normativa para la bolsa del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que automatizará los procesos de selección temporal y hará más previsible y ágil la gestión de empleo. El presupuesto de sanidad en Andalucía ha aumentado un 65% desde 2018, alcanzando los 16.200 millones de euros y situando el gasto por habitante por encima de la media nacional por primera vez.

Los médicos que vayan a trabajar a zonas de difícil cobertura en Andalucía accederán a sus puestos sin oposición y firmarán un contrato de, al menos, 2 años, según ha anunciado el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, este lunes en Sevilla.

Esto será así gracias al decreto de puestos de difícil cobertura que el Gobierno andaluz tiene previsto aprobar la próxima semana, según ha adelantado el consejero de Sanidad, Presidencia y Diálogo Social en el Fórum Tribuna Andalucía organizado por Nueva Economía Fórum.

Esta medida, ha señalado Sanz, es "clave" para mejorar la atención sanitaria en las zonas rurales de Andalucía donde los sanitarios no suelen querer ir a trabajar.

El acceso a las plazas, como ha señalado el consejero, será por un concurso, no por oposición. Eso facilita el acceso a estos puestos, ya que se salta la parte del examen. Sin embargo, sí que hay un proceso de selección y de baremación de méritos.

"Este es uno de los decretos más esperados", ha señalado Sanz, quien ha asegurado que estará aprobado "en los primeros días de este mes de diciembre".

Plazas

Con la normativa ya aprobada, el Gobierno andaluz convocará hasta 364 plazas en zonas rurales este mismo 2026 con el nuevo sistema.

A esta medida se sumará la nueva normativa de la bolsa del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que regula las contrataciones temporales y sustituciones del sistema sanitario de la comunidad.

"Confío en cerrar el nuevo pacto de bolsa", ha indicado el consejero, quien ha destacado que este es "otro de los grandes retos" de la sanidad andaluza, algo que ya debate con los sindicatos en la Mesa Sectorial.

"Es una herramienta fundamental para mejorar el sistema de selección temporal", ha añadido el consejero que, en su nueva concepción "acabará con los retrasos de las baremaciones" automatizando los procesos y haciendo "más previsible" la bolsa.

"Se reduce la conflictividad al aplicar criterios de contratación más objetivos", ha explicado Sanz, quien cree que esto generará "una gestión más ágil de las bolsas de empleo del SAS".

El consejero de Salud ha añadido que, para atraer a más sanitarios al sistema público, la clave no está en "competir con la privada", sino en hacer más atractivas las plazas en la pública.

¿Cómo? Con una mejor "carrera profesional", ha explicado Sanz. Las claves estarían en la "estabilidad" y en las mejores condiciones de la carrera de los sanitarios mediante mejores condiciones en los autoconciertos, por ejemplo.

A eso se suman las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) del SAS, que solo el año que viene va a poner sobre la mesa 10.200 puestos de 2025, que se suman a las 22.000 de los años 2022, 23 y 24, ha señalado Sanz.

"Esto nos permitirá llegar a los 130.000 profesionales, los mismos que cuando la pandemia de Covid-19", ha explicado el consejero de Sanidad.

Sanz ha destacado que, aunque solo tiene "ocho meses" antes de las próximas elecciones, su objetivo es "sentar las bases de la nueva sanidad pública de Andalucía". Un camino, ha señalado, que ya tiene parte recorrida.

Así, ha recordado, "el presupuesto de sanidad de Andalucía ha aumentado un 65% desde 2018, hasta 16.200 millones de euros", lo que supone "el 7% del PIB". Casi un tercio del presupuesto es para sanidad, ha indicado el consejero.

"Hemos mejorado y el sistema público andaluz funciona", ha señalado Sanz. "Andalucía era la última comunidad en gasto por habitante de sanidad. Hoy por primera vez en la historia estamos por encima de la media", ha concluido.