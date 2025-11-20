Dejaron la feria Abril de Sevilla para robar marihuana en Cádiz y mataron al narco que la guardaba delante de sus hijos

Una de las armas incautadas a los detenidos en esta operación. EP Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a 5 personas en la provincia de Sevilla acusados de matar a un hombre de 33 años en Cádiz. Hasta allí viajaron desde la preferia de la capital hispalense -los días previos a la fiesta hispalense-, creen los investigadores, para robarle droga.

Sin embargo, una vez en el domicilio de Chiclana donde se produjo el crimen, el robo de las sustancias estupefacientes acabó con dos tiros, explican los agentes, de sendas pistolas y la muerte del hombre.

El suceso ocurrió delante de la mujer del finado, de 19 años, y los dos hijos de la pareja, de corta edad.

Del domicilio, los presuntos miembros de la banda ahora detenidos se llevaron dos grandes bolsas en las que, se presume, había marihuana y con la que volvieron a Sevilla.

Los agentes creen que los detenidos eran parte de una banda perfectamente estructurada en la que había una unidad de información en Puerto Serrano, Cádiz, que se encargaba de la vigilancia de los objetivos y otras de acción, que eran quienes fueron a robar la droga, siempre según la Guardia Civil.

Puerto Serrano

El crimen, que ocurrió el pasado mes de agosto, dejó "numerosas evidencias" halladas en los domicilios de los detenidos, en las localidades de Puerto Serrano (Cádiz) y las localidades sevillanas de Guillena, Alcalá del Río, Carmona y Sevilla capital.

Los agentes llegaron al poco de producirse la muerte del hombre a la casa y ahí arrancó la investigación de la 'operación Aguileo', donde descubrieron que los luego detenidos "eran parte de una organización con roles y jerarquía perfectamente definidos".

Así, se "desplazaron desde la periferia de Sevilla tras recibir información de que en ese domicilio se podrían estar almacenando estupefacientes con pocas medidas de seguridad".

Por ahora, señalan fuentes de la Guardia Civil, hay cinco personas detenidas por su presunta implicación en la muerte del hombre en Cádiz. Además, se han hecho "15 registros domiciliarios".

A los arrestados "se les atribuyen los delitos de asesinato, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y robo con violencia en casa habitada", señalan los investigadores.

La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones, añaden las mismas fuentes.