La UCO investiga a los dos hermanos del presidente de la Diputación de Almería por el 'caso mascarillas'

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) tiene bajo la lupa a los dos hermanos -un hombre y una mujer- del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes judiciales.

Los investigadores les están fiscalizando también por el presunto amaño de contratos en el seno de esa institución.

El Instituto Armado los investiga por su posible participación en la 'trama de las mascarillas', un presunto caso de corrupción en la compra de material sanitario para la pandemia, donde se podrían haber pagado comisiones o mordidas, creen los agentes.

Dentro de esta operación se detuvo este martes al presidente de la Diputación de Almería, el popular Javier Aureliano García. También a su mano derecha y vicepresidente, Fernando Giménez. Además, se detuvo al alcalde de la localidad de Fines, en Almería, también del PP, Rodrigo Sánchez y su hijo, del mismo nombre.

En la misma operación también se ha detenido a un técnico de Obras Públicas municipal y se investigaba, pero no se había detenido, a "dos empresarios", pudo confirmar este periódico el martes.

Ahora se sabe que esos dos empresarios son los hermanos de Javier Aureliano, dos personas dedicadas a los negocios hortofrutícolas en Almería. Un hombre y una mujer, concretamente.

Registros

Hay más novedades sobre el caso. Porque la UCO ha entrado de nuevo en el Ayuntamiento de Fines para realizar más registros.

Eso se suma a que el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha confirmado que los detenidos, ya dados de baja del PP andaluz, pasan este jueves a disposición judicial, donde se les tomará declaración.

Fuentes de la UCO confirman que hay, además, otro investigado. Se trata del exvicepresidente de la Diputación de Almería, Óscar Liria, quien sin embargo no ha sido detenido ahora.

Sí que lo fue, cabe recordar, en 2021. Entonces la Guardia Civil le arrestó por esta misma causa. Los investigadores creen que puede ser culpable de adjudicar de forma "irregular" material sanitario durante la pandemia de Covid-19.

Mientras la Guardia Civil actúa contra esta presunta trama, en la que se habría adjudicado un contrato de 2 millones de euros por las mascarillas con sobreprecio y en algunos casos defectuosas, señala la UCO, la oposición carga contra el PP andaluz.

Así lo hizo este martes y también el miércoles el PSOE, que cree a Juanma Moreno, presidente de la Junta y del PP de Andalucía, "cercado" por casos de corrupción.

Toni Martín

Los populares defienden que han actuado "con contundencia y rapidez desde el minuto uno". Así lo señaló el portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, quien destacó que el partido dio de baja la militancia de forma inmediata a todos los sospechosos.

En la misma línea se pronunció la portavoz del Gobierno de Juanma Moreno, Carolina España, quien defendió que este no es un caso que afecte a la Junta de Andalucía sino "al partido en Almería". Y, allí, "se ha actuado con rapidez y ejemplaridad", ha señalado la consejera.