Un ex 'casadista' con mano para la cocina y lector de biografías: así es Javier Aureliano, detenido por el 'caso mascarillas'

La Guardia Civil ha detenido este martes al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (Balanegra, 31 de diciembre de 1977). ¿La acusación? Sospechas sobre los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19.

La carrera política de García empieza en las juventudes del PP. Allí fue elegido presidente de su provincia en 1999. Ronda los 50 años y, aunque apostó por Pablo Casado cuando éste era el líder del PP, luego ha sido un firme defensor de Juanma Moreno.

Es complicado este martes, tras su detención, encontrar a quien quiera dar nombre y apellidos para hablar de él. Una detención por un presunto caso de corrupción aleja a los aliados en política, aunque siempre hay quien sí que habla en privado.

Cuentan en Almería de García que era un hombre "muy del PP de ahora". ¿Qué quiere eso decir? Personas cercanas se explican: joven, cercano, lejos de la imagen de algunos alcaldes del partido en la provincia, que le sacan al menos 20 años.

Tiende a la sonrisa y una presencia "amable" a la manera del alcalde de Cádiz, Bruno García, o del propio presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Cocina y libros

En lo personal señalan en su provincia que tiene mano con la cocina y es muy aficionado a la lectura. Sobre todo biografías, pero también novela histórica.

En su vida, señalan fuentes cercanas, lo personal es político siempre, como decían los movimientos feministas. Es complicado diferenciar dónde acaba el concejal, alcalde y presidente de la Diputación y dónde empieza la persona.

Dedicado a la política desde tan joven y mano derecha de quien lo ha sido todo en Almería, Gabriel Amat, sus pasos confunden siempre las dos dimensiones de vida, lo político y lo personal. Por eso los datos más íntimos son tan anodinos como la cuestión de la lectura o de la cocina.

Empezó en Nuevas Generaciones con solo 22 años. Es decir, lleva más de la mitad de su vida en lo público, en el PP. Y se ha sabido mover siempre, sin perder comba, aun cuando el ritmo de la música ha ido cambiando.

Fue baladista, luego cornista. Ahora, de Feijóo. Pero siempre de Amat. De hecho, el almeriense le designó como sucesor, algo que en Almería, señalan políticos de la provincia, es mucho. Tocado por el dedo de un líder que manda mucho y desde hace décadas.

PP de Almería

Ha sido todo también en estos años. Secretario general del PP de Almería -cargo con el que llegó al XVII Congreso del PP andaluz que reeligió a Moreno como presidente en Andalucía-, ha sido secretario nacional de Política Provincial, concejal, teniente de alcalde...

El almeriense ha coordinado áreas tan diversas como Turismo, Empleo, Hacienda o Presidencia desde la Diputación. Su formación es en Derecho, carrera que terminó y, además, "tiene estudios" de Ingeniería Técnica Agrícola, puesto que está muy vinculado al campo, cuestión capital en la provincia donde vive.