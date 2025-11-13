La Junta se pone seria con Amama: le da diez días para que le informe de los casos con fallos en el cribado de cáncer

Representantes de Amama y de la Consejería de Sanidad, este miércoles en Sevilla. EP Sevilla

Tras varias semanas de cruces de declaraciones y de datos dispares respecto a las mujeres afectadas por los cribados del cáncer de mama, la Junta de Andalucía se ha puesto seria con la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama.

La Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha remitido un requerimiento formal a la entidad para requerirle, en el plazo máximo de diez días hábiles, toda la información, documentación o testimonios de los que pudieran disponer en relación a posibles incidencias con el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza.

La asociación lleva semanas insistiendo en que el plan de choque puesto en marcha por la Junta no cubre todos los casos y que conoce cuántos más hay, sin llegar a trasladársela.

En concreto, mediante este requerimiento, consultado por este periódico y que firma la dirección gerente del SAS, Valle García, la Junta solicita la información que pueda disponer la asociación relativa a mujeres en las que se hubiera producido una falla de información o las que hayan sufrido algún retraso en la realización de las pruebas.

¿El motivo? Desde la Junta insisten en que las cifras difundidas por Amama "no se corresponden con los datos verificados en los registros clínicos oficiales, generando una discrepancia que, por su impacto sanitario y social, exige una aclaración inmediata y documentada".

El objetivo del escrito, dirigido a la presidenta de Amama, Ángela Claverol, es garantizar la revisión exhaustiva de cualquier posible caso no detectado por los circuitos oficiales.

A su vez, asegurar el cumplimiento de las obligaciones que esta Administración tiene en materia de vigilancia y protección de la salud pública, y evitar la generación de alarma social derivada de la difusión de cifras o afirmaciones no verificadas.

"La información que se aporte será tratada con absoluta confidencialidad y su utilización quedará limitada a las actuaciones de investigación administrativa, análisis técnico-sanitario y mejora continua de la calidad asistencial", precisa la responsable del SAS en su requerimiento.

En la misiva, la directora gerente del SAS asegura que en los dos últimos meses, la asociación ha realizado diversas manifestaciones públicas relativas a supuestas incidencias en el programa de detección precoz del cáncer de mama.

En concreto, desde Amama se han referido a un número de mujeres que no habrían sido informadas y que habrían sufrido retrasos en la realización de pruebas diagnósticas en "una magnitud muy superior a la comunicada oficialmente por esta Administración sanitaria".

Valle García añade que la Junta de Andalucía, a través de la Comisión de Participación y Seguimiento del Programa de Cribado de Cáncer de Mama -en cuya actividad esta asociación participa- ha trasladado de forma continuada "información completa, precisa y contrastada".

En cualquier caso, le agradece "por anticipado" a Amama la colaboración obligada que deriva de la normativa citada, y queda a la espera de recibir la información requerida en el plazo indicado.

En esta misma jornada, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha presidido este jueves la firma de un convenio de colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), para impulsar un proyecto pionero de apoyo a mujeres que participan en el programa andaluz de cribado de cáncer de mama.

El convenio, con una duración inicial de doce meses prorrogables, establece mecanismos de seguimiento y control que permitirán analizar los resultados y detectar oportunidades de mejora en la atención ofrecida, tal y como señala la Junta en una nota.

"El acuerdo tiene como objetivo reforzar la comunicación, la atención personalizada y la trazabilidad del proceso mediante la creación de un canal único de consultas, gestionado por el SAS, que permitirá a las mujeres recibir una respuesta rápida y segura a sus dudas durante todo el procedimiento de cribado", señalan desde la Junta.