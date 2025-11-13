"Eres cómplice de los asesinos y de los maltratadores": Una feminista reprende a Redondo en Granada por las pulseras

El momento en el que María Martín increpa a la ministra de Igualdad en Granada. EFE/ Miguel Ángel Molina

Se esperaban protestas y las ha habido. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, clausuraba este jueves el VIII Congreso Internacional Género y Derecho en Granada y previamente estaba atendiendo a los medios de comunicación en el habitual canutazo.

En ese instante, una activista feminista la ha reprendido por la polémica sobre los fallos en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato. "Eres cómplice de los asesinos y de los maltratadores", le ha dicho.

No era una desconocida, sino la presidenta de la asociación contra la violencia machista La Volaera. Se llama María Martín y en su organización hacen continuas actividades de protesta y sensibilización contra la violencia de género.

En noviembre del año pasado, por ejemplo, pusieron 82 lápidas simbólicas en la puerta del Ayuntamiento de Granada por las 82 mujeres y niños que habían sido asesinados en 2024 en España hasta esa fecha.

Martín también ha increpado a la ministra afirmando que "esto no es feminismo" y ha criticado que las víctimas llamaban en "situación de pánico porque usted sabe que quienes llevan las pulseras tienen un riesgo extremo y los mismos policías dijeron que no se había producido el protocolo".

‼️🗣️ Ana Redondo, increpada por los fallos de las pulseras antimaltrato: "¡Es una cómplice de los maltratadores!"



"¡Lo que usted dijo ayer es mentira!", ha afirmado esta víctima, exigiendo a la ministra que hablara "con las víctimas" pic.twitter.com/5umMElFQPX — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 13, 2025

Por su parte, la ministra de Igualdad ha asegurado que el fallo de las pulseras antimaltrato ha sido una "incidencia puntual" y ha defendido el buen funcionamiento del sistema.

"El Ministerio tiene una única prioridad que es la lucha contra la violencia de género y las violencias sexuales y para ello está reforzando todos los instrumentos para evitar que se produzcan esos terribles asesinatos, 36 en lo que va de año", ha añadido Redondo.

La ministra, de paso, ha aprovechado los micrófonos para atacar al PP, al que acusa de "utilizar como ariete" a las víctimas de violencia de género contra el Gobierno.

La máxima responsable del ministerio de Igualdad considera imprescindible que haya una mejor coordinación entre el Gobierno, las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos para reforzar la red "precisamente porque la tecnología falla y porque los sistemas tecnológicos no son cien por cien fiables". Un mensaje poco tranquilizador para las víctimas.

"Hay que tranquilizar a las mujeres, este es un tema muy sensible, pero el sistema funciona y no hay ninguna mujer que portando la pulsera haya sido asesinada", ha reiterado la ministra.