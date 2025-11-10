La Junta nombra nuevo viceconsejero de Sanidad tras la crisis del cribado de cáncer: el granadino Nicolás Navarro

Las claves nuevo Generado con IA El Consejo de Gobierno ha nombrado al granadino Nicolás Navarro como nuevo viceconsejero de Sanidad tras la crisis del cribado de cáncer. Nicolás Navarro es médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, con experiencia en gestión sanitaria y cargos políticos en Motril y Granada. Navarro sustituye en el cargo a María Luisa del Moral Leal, quien ocupaba el puesto desde diciembre de 2023. El PSOE ha criticado el nombramiento, señalando la vinculación de Navarro con la sanidad privada.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, sigue con la renovación del equipo de la consejería tras la crisis del cribado de cáncer. Así, el Consejo de Gobierno de este lunes ha aprobado el nombramiento de un nuevo viceconsejero de Sanidad: el granadino Nicolás Navarro.

Navarro, médico de profesión, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, lo que le da un profundo conocimiento de cómo funciona el sistema de atención primaria, uno de los talones de Aquiles de la sanidad en Andalucía.

Actualmente ya está en la política activa. De hecho, es primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Motril. También es vicepresidente de la Diputación de Granada.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada (UGR), Nicolás Navarro es médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Máster en Urgencias, Emergencias y Catástrofes por la Universidad CEU Cardenal Herrera y Experto Universitario en Dirección Médica y gestión de unidades clínicas por la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Nicolás Navarro sustituye en el cargo a María Luisa del Moral Leal cuyo nombramiento se hizo efectivo en diciembre de 2023. Nacida en 1963 en Linares (Jaén), es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada.

Desde el PSOE critican el nombramiento. Según la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, Navarro "ejerce en la (sanidad) privada". Por eso, cree, su ascenso a viceconsejero es "toda una declaración de intenciones" por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno.