Sanz censura las palabras del senador del PP que pidió que dimitieran los médicos por los fallos del cribado de cáncer

Las claves nuevo Generado con IA El consejero de Sanidad andaluz, Antonio Sanz, ha censurado las declaraciones del senador del PP Carmelo Romero, quien pidió la dimisión de médicos tras los fallos en el cribado de cáncer en Andalucía. Sanz ha defendido el trabajo de los profesionales sanitarios y médicos andaluces, subrayando la importancia de su compromiso y preparación para el sistema de salud. El PSOE andaluz también ha criticado las palabras de Romero y ha pedido al PP que actúe contra el senador que solicitó dimisiones entre los sanitarios. Sanz ha destacado que siempre se pueden mejorar los modelos asistenciales, pero ha insistido en que no se debe poner en cuestión la labor de los profesionales médicos.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha censurado las declaraciones del senador del PP Carmelo Romero, de Huelva, en las que pedía dimisiones a los sanitarios por el fallo del cribado de cáncer en Andalucía.

Así lo ha señalado el titular de Sanidad este jueves desde Málaga, donde ha señalado que "rechaza" esas palabras del senador y alcalde de Palos de la Frontera.

"Claramente tengo que decir que no puedo compartir, que rechazo ese tipo de manifestaciones", ha señalado el consejero.

Romero, cabe recordar, indicó en una entrevista que la "mayor parte" de los fallos detectados en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama se concentraba en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y "quien tendría que dimitir son los médicos o responsables que hayan cometido este fallo".

Para Sanz esto no es así. De hecho, el consejero ha subrayado que en Andalucía "contamos con unos profesionales sanitarios y médicos que merecen todo el apoyo, todo el respeto y, desde luego, toda la admiración".

Romero

El PSOE andaluz también criticó las palabras de Romero. Lo ha hecho este jueves el portavoz adjunto de dicho partido, Mario Jiménez, quien en una rueda de prensa esta mañana ha pedido al PP que actúe contra el senador que ha pedido dimisiones a los sanitarios.

Sanz ha salido al paso señalando que "no se puede poner en cuestión la tarea de los profesionales sanitarios" ni, "por supuesto", la de los médicos, tras lo que ha apostillado que "existen modelos asistenciales" y de organización que "se pueden mejorar siempre", y "eso es indiscutible", tras lo que ha remarcado que uno de sus "objetivos es contribuir a perfeccionar y mejorar cada día el sistema".

Dicho esto, Sanz ha remarcado que "este sistema sale adelante, y es un orgullo para todos los andaluces, gracias a la tarea de sus profesionales", a su "compromiso y preparación".

Además, el consejero ha subrayado que, entre ellos, "y de manera fundamental", figuran "todos los profesionales médicos" del sistema sanitario andaluz, según ha incidido el consejero.

Sanz también ha pedido "prudencia ante cualquier tipo de manifestación en este sentido", y remarcando que "rechaza y no puede compartir en absoluto ese tipo de manifestaciones" como las expresadas por el senador Carmelo Romero.