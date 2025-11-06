El PSOE andaluz eleva el tono y acusa a Juanma Moreno de "destrozar los servicios públicos" y de "negligencia criminal"

El socialista Mario Jiménez, en la sede de su partido en Sevilla. EP Sevilla

El PSOE andaluz ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de tener un plan para "destrozar los servicios públicos" tras el caso de los fallos del cribado de cáncer de mama.

Así lo ha señalado el portavoz adjunto del partido, Mario Jiménez, quien ha señalado que su grupo parlamentario presentará una enmienda a la totalidad de los Presupuestos que Moreno llevará al Parlamento andaluz la próxima semana.

De esta forma, el PSOE insiste en su estrategia de extender la duda de la gestión a todos los servicios públicos, más allá del plan de cribado de cáncer de mama, que es el único que, por ahora, ha dado señales de problemas, como reconoció el propio Ejecutivo andaluz.

Para el PSOE las cuentas que el Gobierno andaluz aprobará son un "desastre político y financiero", ha indicado Jiménez. "Blindan el modelo de sanidad destrozada y negligente que no atiende a las personas", ha añadido.

Eso, pese a que las cuentas del próximo año, han explicado fuentes del PP, supone la mayor inversión de la historia en Sanidad: más de 16.000 millones de euros, el doble de lo que gastó el PSOE en esta cuestión cuando perdió el poder en Andalucía, en 2018.

Jiménez ha llegado a acusar al PP y al Gobierno de Juanma Moreno de "negligencia criminal" que "se va a llevar por delante la vida de personas, si no es que no se la ha llevado ya".

Por esas razones, ha señalado Jiménez, el PSOE pedirá una enmienda a la totalidad del Presupuesto. Esto es un gesto político, más que una acción que tenga repercusiones.

La mayoría absoluta del PP en el Parlamento de Andalucía -58 diputados cuando la mayoría está en 55- garantiza a Moreno que las cuentas del próximo año saldrán adelante pese a las previsibles enmiendas a la totalidad de la oposición.

Jiménez, además de anunciar esta iniciativa, ha señalado que el domingo estarán en las manifestaciones que los sindicatos CCOO y UGT junto con Mareas Blancas han convocado contra la gestión del Gobierno andaluz en Sanidad.

Para el socialista, su presencia en la marcha no es una cuestión "de protagonismo" sino de acompañar a quienes protestan por la gestión sanitaria andaluza.

Cabe recordar que estas manifestaciones contaban en principio con la participación de todos los sindicatos con presencia en la Mesa Sectorial de Sanidad. Sin embargo, este miércoles por la mañana se borraron de las mismas los dos sindicatos profesionales, CSIF y Satse.

Ambas formaciones protestaban así porque el manifiesto y las pancartas de la marcha no recogían sus reivindicaciones.

Desde el PP han señalado que se trata de marchas politizadas, que no responden al sentir de la población sino a la estrategia de los partidos de la oposición que quieren desgastar así al Gobierno andaluz.