Diez narcos detenidos en Huelva cuando descargaban más de 3,5 toneladas de hachís de una lancha cerca de la costa

Agentes de la Guardia Civil detienen a uno de los narcos. EE Huelva

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil ha detenido a 10 narcotraficantes en Huelva mientras descargaban 3,5 toneladas de hachís desde una lancha rápida, presumiblemente llegada del norte de África. Los agentes intervinieron un total de 88 fardos de droga, sumando 3.500 kilogramos de hachís, además de dos embarcaciones y otra lancha utilizada en la operación. El dispositivo de vigilancia se activó tras detectar la llegada de la narcolancha a la costa, logrando detener a los implicados durante el traspaso de droga entre embarcaciones. Durante el operativo, los detenidos intentaron huir adentrándose en la zona de marisma, pero fueron finalmente localizados por los agentes.

Agentes de la Guardia Civil han detenido a 10 narcotraficantes. Los sorprendieron cuando descargaban 3,5 toneladas de hachís de una embarcación rápida que habría llegado, presumiblemente, desde el norte de África.

Los hechos, señalan fuentes de la investigación, tuvieron lugar en Huelva. Allí, en sus costas, es donde los agentes del Instituto Armado vieron a los 10 narcos. Estaban junto a otra embarcación que usan para guiar a la narcolancha de modo que no encalle en las zonas menos profundas del litoral.

En total, los agentes de la Benemérita intervinieron hasta 88 fardos de droga que suman esos 3.500 kilogramos de droga.

Además de los 10 detenidos, que estaban en el lugar de los hechos, la Guardia Civil ha intervenido dos embarcaciones y otra lancha.

La operación empezó cuando los agentes detectaron a la narcolancha llegando a las costas de Huelva. Entonces activaron el dispositivo de control y vieron cómo en el litoral ya estaba montada la infraestructura de descargue de la droga.

Vigilancia

Tras comprobar que la descarga de la droga en tierra firme iba a ser inminente, la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia para detener a los autores e incautar la droga. Durante el dispositivo, los agentes comprobaron cómo ambas embarcaciones iban rumbo por los caños y que, en un punto concreto, comenzaron a realizar el traspaso de la droga desde una embarcación a otra.

Los agentes detienen a otro de los narcos en Huelva. EE Huelva

Posteriormente, la embarcación placable continuó la navegación hacia tierra firme mientras que la narcolancha tomó rumbo mar abierto. Una vez que la embarcación planeable tomó tierra, los miembros de la organización comenzaron con la descarga de la droga, momento en que los agentes procedieron a la detención.

Durante la intervención policial, los detenidos emprendieron la huida adentrándose a la zona de marisma para intentar escapar siendo finalmente localizados.