Un militar muerto y otro herido grave tras la deflagración de una granada en un campo de maniobras de Viator (Almería)

Las claves nuevo Generado con IA Un militar ha muerto y otro ha resultado herido de gravedad tras la deflagración de una granada en el campo de maniobras 'Álvarez de Sotomayor', en Viator, Almería. El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas, según informaron fuentes del 112 de Andalucía, quienes recibieron la alerta sobre una posible deflagración. El campo de maniobras 'Álvarez de Sotomayor' es una instalación anexa a la base de la Legión, que se encuentra en Viator, Almería.

Un militar ha muerto y al menos otro ha resultado herido de gravedad este viernes tras la deflagración de una granada en el campo de maniobras 'Álvarez de Sotomayor', de Viator (Almería), según han indicado a Efe fuentes cercanas al caso.



Por su parte, fuentes del 112 de Andalucía han concretado que sobre las 11:00 horas se ha recibido en el teléfono único de emergencias la primera llamada que alertaba de una posible deflagración en estas instalaciones anexas a la base 'Álvarez de Sotomayor', sede de la Legión.

Desde el centro coordinador se ha dado aviso a Bomberos de Almería, Policía Local de Viator, Guardia Civil y miembros del 061, que han desplazado un helicóptero hasta la zona. La Guardia Civil permanece en el lugar de los hechos intentando esclarecer lo ocurrido.

Las primeras hipótesis apuntan a la detonación de un artefacto explosivo, si bien desde la Brigada de la Legión no han confirmado aún este extremo.

