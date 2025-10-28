El Presupuesto de Andalucía en 2026 prevé crear 58.000 empleos y dedica 2 de cada 3 euros para gasto social

Carolina España, este martes en el Palacio de San Telmo presentando los Presupuestos de Andalucía para 2026. EP Sevilla

El Presupuesto de Andalucía para 2026 ha pasado su primera prueba, la del Consejo de Gobierno. De ahí irá al Parlamento, donde se espera que quede aprobado este mes de diciembre.

Las cuentas del próximo año, ha explicado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, cuentan con un total de 51.597,9 millones de euros, "el Presupuesto más alto de la historia de Andalucía", ha detallado.

Con ese dinero, el Gobierno andaluz prevé la creación de 58.000 empleos, de modo que la tasa de paro en la comunidad baje del 14 por ciento, algo que no pasaba en Andalucía desde 2007, antes de la gran crisis económica de 2008.

Además, España ha desvelado que el Gobierno andaluz ha reservado una partida dentro de los Presupuestos de 2026 para subir el sueldo a los empleados públicos de la comunidad. Sin embargo, no está consignado cuánto ni cómo podrían aumentar las nóminas, puesto que esto es algo, ha detallado, que debe cerrar el Gobierno central primero.

En todo caso, de esos más de 51.000 millones, dos de cada tres euros se van a dedicar a servicios sociales. Es decir, se reparten entre Sanidad, Educación, Dependencia y Vivienda.

Sanidad y Educación

Según ha especificado Carolina España, la Sanidad tendrá dedicados más de 16.000 millones de euros el próximo año, 1.000 millones más que este ejercicio. En Educación habrá 11.186 millones de euros, 284 millones de euros más.

En el caso de Dependencia se aumenta la inversión el próximo año en casi 300 millones de euros. Y para la vivienda se ponen sobre la mesa 213 millones de euros más.

La consejera de Economía ha subrayado que el Gobierno andaluz sí que presenta sus cuentas para el próximo año a diferencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "En el Gobierno de España se ha convertido en una normalidad no presentar el Presupuesto e incumplir la Constitución", ha afeado España.

"Frente al desorden del Gobierno central, nosotros ofrecemos certeza y seguridad", ha comparado la titular de Economía y portavoz del Ejecutivo de Juanma Moreno. "Este presupuesto es la mayor prueba. Donde otros improvisan, nosotros planificamos; donde otros presentan excusas, nosotros resultados", ha abundado.

En todo caso, ha señalado España, el Presupuesto de Andalucía para el próximo año es el más alto de la historia, sí, pero "le siguen faltando 1.528 millones de euros anuales" del "sistema de financiación autonómico injusto que maltrata a Andalucía desde el año 2009", ha señalado la consejera.

España ha defendido igualmente que, para el Gobierno de Juanma Moreno, los "ocho millones y medio de andaluces" son sus "únicos socios".

"Por ellos trabajamos, de ellos nos ocupamos", ha añadido para reivindicar que al Ejecutivo del PP-A "lo que nos mueve es el interés general de los ciudadanos", y gobiernan "para todos", desde la premisa de que "no hay más interés que el de Andalucía".