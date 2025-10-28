La Junta aprueba este martes el Presupuesto de 2026: 16.000M€ en Sanidad en unas cuentas clave pre electorales

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la consejera de Economía, Carolina España, en el Palacio de San Telmo de Sevilla. EP Sevilla

Con más de 51.000 millones de euros, los números que hoy pasan el trámite del Consejo de Gobierno serán los últimos de esta legislatura. Más información:

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía aprueba el Presupuesto de 2026 con un total de 51.597 millones de euros, de los cuales 16.000 millones se destinan a Sanidad. Este presupuesto, el último de la legislatura, es clave de cara a las elecciones antes de junio de 2026 y puede influir en la necesidad de pactos futuros. El presupuesto incluye deducciones fiscales para jóvenes, mayores de 65 años, personas con discapacidad, y rebajas relacionadas con gastos veterinarios y deportivos.

El Ejecutivo de Juanma Moreno aprueba este martes la Ley de Presupuestos para Andalucía 2026. Serán más de 51.000 millones, 16.000 de ellos solo para Sanidad.

Estas son las últimas cuentas que aprueba el Gobierno andaluz en esta legislatura, puesto que las elecciones serán antes de junio de 2026. Eso hace que estos presupuestos sean claves puesto que, si Moreno gana pero no mantiene su actual mayoría absoluta, tendrá que o bien pactar cuentas para 2027 o prorrogar estas.

Así las cosas, el Presupuesto contará con 51.597 millones de euros, un aumento del 5,6 por ciento con respecto a las de 2025. Las cuentas de la comunidad suman así 2.700 millones más.

Esas son las tres claves de las cuentas andaluzas para 2026: notable incremento en Sanidad, donde está el foco político tras los fallos de los cribados de cáncer de mama; el aumento hasta los más de 51.000 millones; y la necesidad de cerrar unos Presupuestos que tengan en cuenta otros escenarios electorales tras los comicios de 2026.

Con esas tres cuestiones sobre la mesa, el Consejo de Gobierno aprueba la Ley de Presupuestos para 2026. Eso pone en marcha la tramitación de la norma, que debe ser refrendada por el Parlamento de Andalucía, previsiblemente en el mes de diciembre.

Juanma Moreno

Desde ese momento el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tiene luz verde para convocar elecciones. Él mismo ha señalado en multitud de ocasiones que, antes de pulsar el botón electoral quería tener las cuentas de 2026 aprobadas y aprobar una serie de leyes e infraestructuras que eran compromisos que había adquirido.

Este mismo miércoles la Ley de Presupuestos llegará al Parlamento. Lo llevará la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, y se lo entregará al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre.

Para el Gobierno andaluz el haber conseguido aprobar presupuesto para la comunidad todos los años es signo de "estabilidad" y contrasta con la realidad del Gobierno central, donde las cuentas siguen prorrogadas hace años ante la imposibilidad de encontrar votos aliados por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Una vez que el proyecto de ley de Presupuestos llegue esta semana al Parlamento, los distintos consejeros comparecerán en próximos días en comisiones para exponer las cuentas de sus departamentos. El debate de totalidad del proyecto de ley está previsto el 12 de noviembre y el debate final, los días 17 y 18 de diciembre, según el calendario del periodo de sesiones.

Por su parte, Carolina España avanzó este pasado viernes que las cuentas de 2026 contemplan un volumen "histórico" de inversiones con 6.413 millones de euros, "el 12,4% del total presupuesto y un crecimiento importante, del 10% con respecto al año anterior".

Dijo que es "un 73% más que el último presupuesto del anterior Gobierno socialista de 2018": "3.700 millones de euros de inversiones en el año 2018 frente a casi 6.500 de cara al 2026". La sanidad pública contará con 16.265 millones, según España.

Con la aprobación de los presupuestos para 2026 entrarán en vigor nuevas deducciones fiscales que ya fueron anunciadas por el presidente de la Junta: Deducciones por alquiler para jóvenes menores de 35 años y para personas mayores de 65 años, para personas con discapacidad y para víctimas de violencia doméstica o de terrorismo.

También rebajas vinculadas a los animales de compañía y a los gastos veterinarios; deducción por gastos en escuelas deportivas, gimnasios o federaciones; deducción en el IRPF para familias con celíacos, y la ampliación de la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta.