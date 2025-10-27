Semana clave ante la crisis por los fallos en el cribado de cáncer de mama: Amama se reunirá con la Junta un mes después

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, durante la concentración de este domingo en San Telmo. Europa Press

Esta semana será clave en la gestión de la crisis de los cribados del cáncer de mama. Un mes después de que estallara al revelar la Cadena Ser los primeros casos, la asociación Amama se reunirá con el consejero de Sanidad, Antonio Sanz.

En un comunicado, Antonio Sanz ha señalado que las mujeres que padecen un cáncer de mama merecen "apoyo, cariño y respeto".

Por eso, ha tendido la mano y "un diálogo claro, sincero y humilde para trabajar juntos en este compromiso" del Gobierno andaluz por reforzar los programas de cribado, empezando por el del cáncer de mama.

Ángela Claverol, la presidenta de Amama, que se ha convertido en azote contra el Gobierno de la Junta de Andalucía, lo anunció este domingo durante la concentración que convocó en la puerta del palacio de San Telmo.

Allí acudieron entre 8.500 personas, según la Subdelegación del Gobierno -el Estado-, y 4.500, según la Policía Local, que depende del Ayuntamiento, gobernado por el PP.

Independientemente de las cifras dadas, la explanada de San Telmo se llenó de camisetas rosas y de mensajes contra la gestión del Ejecutivo andaluz. También de banderas de sindicatos y de mareas blancas y de asociaciones feministas.

Para el encuentro, solicitado por el propio presidente andaluz, Juanma Moreno, desde que se conocieron los primeros casos, aún no hay fecha concreta y Sanz se enteró por la prensa.

Pero este mismo domingo volvió a tenderles la mano para abrir un "diálogo claro" tras los fallos detectados en el programa del cribado.

Amama lleva semanas esquivando este encuentro y el pasado viernes declinó asistir al arranque de la Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama por "motivos de agenda". Sin embargo, finalmente, y según anunció la propia Claverol la reunión se producirá en esta semana.

"Ahora ya sabe Moreno Bonilla quiénes somos", dijo Claverol durante la concentración, asegurando también durante la concentración que "los cribados son solo la punta del iceberg, la sanidad pública la han destruido y por eso estamos aquí".

La Junta anuncia medidas

La protesta llega días después de que la Junta de Andalucía reconociera oficialmente errores en el seguimiento de 2.317 mujeres del programa de cribado de cáncer de mama.

De ellas, en torno al 90 por ciento pertenecen al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y habían superado el plazo recomendado para sus revisiones.

Según informó Sanz, 1.778 de estas mujeres ya han sido citadas y revisadas, mientras que el resto tienen cita antes del 30 de noviembre.

La Junta ha aprobado un plan de choque de 12 millones de euros y 119 nuevos profesionales, seguido de un plan integral dotado con más de 100 millones y 709 profesionales para reforzar los cribados de mama, colon y cuello de útero.

Además, el Ejecutivo andaluz está revisando el proceso asistencial integrado de cáncer de mama, vigente desde 2011, y prevé incorporar progresivamente inteligencia artificial para aumentar la precisión diagnóstica.