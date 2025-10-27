El PP andaluz acusa a María Jesús Montero de "hacer pinza con Vox para arañar votos atacando al sistema sanitario"

Las claves nuevo Generado con IA El PP andaluz acusa a María Jesús Montero y al PSOE de aliarse con Vox para criticar el sistema sanitario andaluz con el objetivo de ganar votos. Antonio Repullo, secretario general del PP de Andalucía, critica al PSOE por intentar desacreditar al sistema de salud andaluz y califica su estrategia de "inmoral". El PP defiende su gestión en sanidad en Andalucía y acusa a Montero de no buscar soluciones reales, enfocándose en su relación con independentistas y en aumentar los impuestos. El PP mantiene su disposición a dialogar con la asociación Amama sobre el cribado de cáncer de mama, aunque la reunión aún no tiene fecha.

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha acusado este lunes al PSOE andaluz de aliarse con Vox y "hacer pinza" con ellos para "atacar al sistema sanitario andaluz y sus profesionales". ¿El objetivo? "Arañar votos", ha añadido el cordobés.

"Esperamos que el PSOE se haya dado cuenta de que su estrategia para desacreditar al sistema andaluz de salud y a los profesionales sanitarios por arañar un puñado de votos no es solo un tremendo error, sino también una colosal irresponsabilidad", ha afeado el secretario general de los populares en Andalucía.

Repullo ha calificado de "inmoral" al PSOE por su "pinza con Vox". "Quieren recuperar su diminuto crédito electoral a través del dolor de los demás", ha indicado.

Para el PP, ha señalado, "la política no es eso, la política es dar soluciones a los problemas". Es justo lo contrario, ha indicado, que hace el PSOE de María Jesús Montero, ha añadido.

"Montero fue la consejera de Sanidad que destrozó el sistema, la de las mareas blancas", ha recordado Repullo, quien ha recordado que el Gobierno actual en Andalucía invierte más que nunca en la Sanidad.

María Jesús Montero

El popular, frente a "las ausencias y falta de propuestas" de Montero para Andalucía, ha presumido de "unidad", herramienta clave, ha señalado, contra el populismo.

Para el PP andaluz, Montero no está en buscar soluciones en Andalucía. "Ella no está en eso, está con los independentistas, con la desigualdad; está en crujir a impuestos a los ciudadanos y en recaudar más para pagar más favores a esos independentistas", ha señalado Repullo.

Así las cosas, el popular ha defendido que en el PP de Andalucía hacen "exactamente lo contrario. Hablamos. Dialogamos. Damos la cara. Porque tenemos un proyecto serio, sólido, pensado para el futuro de Andalucía", ha defendido.

Sobre una posible reunión del Gobierno andaluz con la asociación Amama, que ha centralizado las denuncias sobre el cribado de cáncer de mama, Repullo ha insistido en que tienen "la mano tendida" desde el primer día. El encuentro, sin embargo, sigue sin fecha.

La cuestión del cribado de cáncer, justamente, fue el motivo para la manifestación convocada por Amama y sindicatos este domingo en Sevilla. La Delegación del Gobierno cifró en 8.500 los asistentes; el Ayuntamiento, 4.500; los organizadores, en 30.000.

Para Repullo, un fracaso. No tanto por las cifras, ha señalado, sino por las expectativas. Los populares sienten que el PSOE y la izquierda habían generado la idea de una manifestación masiva y no fue así.