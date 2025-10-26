Hallan el cuerpo calcinado de un hombre en una finca de un pueblo de Cádiz y la Guardia Civil apunta a un accidente

Las claves nuevo Generado con IA El cuerpo calcinado de un hombre fue hallado en una finca de Torre Alháquime, Cádiz. La Guardia Civil investiga el caso y las primeras hipótesis sugieren que se trató de un accidente. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió los avisos iniciales sobre el hallazgo a las 16:15 horas. Las diligencias del caso están siendo instruidas por el Puesto de Olvera y serán remitidas al Juzgado de Arcos de la Frontera.

La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre calcinado este pasado sábado en una finca de la localidad gaditana de Torre Alháquime, en la provincia de Cádiz. Las primeras pesquisas apuntan a que se trataría de un fallecimiento de carácter "accidental".

El Instituto Armado ha informado de que el levantamiento del cadáver se efectuó a las 17:30 horas de la jornada del sábado, tras la inspección ocular realizada por los agentes.

Las diligencias están siendo instruidas por el Puesto de Olvera y se remitirán al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera, que se encontraba de guardia.

Según detalló el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el teléfono de emergencias recibió varios avisos a las 16:15 horas alertando del hallazgo de una persona calcinada en una finca situada en la zona de El Pilar de Niza y Las Pastosas.

Desde la sala coordinadora se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Por el momento, se sigue trabajando para determinar el origen del suceso, así como para confirmar de forma oficial la identidad de la persona fallecida.