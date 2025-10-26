Fallece un hombre de 52 años tras caer accidentalmente desde el tejado de una vivienda en Martos (Jaén)

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 52 años falleció al caer accidentalmente del tejado de una vivienda en Martos, Jaén. El incidente ocurrió poco antes de las 16:00 horas en la calle Vereda Ancha. La víctima cayó desde la altura de un tercer piso mientras pintaba el tejado. Los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento tras recibir varias llamadas de socorro.

Un hombre de 52 años ha fallecido este domingo tras caer accidentalmente del tejado de una vivienda en la localidad jienense de Martos, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, a través de un comunicado.

Unos minutos antes de las 16.00 horas, el teléfono 112 ha recibido la primera de varias llamadas de socorro que alertaban de que un hombre se había precipitado del tejado de un edificio desde una altura de un tercer piso, en calle Vereda Ancha y que no reaccionaba.

Rápidamente, desde la sala coordinadora se ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Los servicios de emergencia en el lugar han confirmado el fallecimiento de la víctima que se habría precipitado accidentalmente cuando pintaba.