Montero, sobre el órdago de Junts: "Diálogo y más diálogo, pero nosotros hemos cumplido nuestros compromisos"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha restado importancia al órdago de Junts, partido que ha anunciado una votación para decidir si retira su apoyo al Gobierno, lo que complicaría la situación del Ejecutivo de coalición. Ante esto, "diálogo, diálogo y más diálogo", es su receta.

Según Montero, "el diálogo de este Gobierno con las distintas formaciones políticas es constante y es fluido y pasa a lo largo de su desarrollo por diferentes etapas". Ahí enmarca la amenaza de Junts la sevillana, que cree que es parte de las relaciones que mantienen con los independentistas.

En todo caso, Montero ha señalado que tienen que "intensificar ese diálogo" con Junts. "Lo que puedo decir es lo que el presidente del Gobierno también comentó ayer: que aquellas cuestiones que tenemos comprometidas con Junts y que dependen de nosotros se han desarrollado", ha añadido la ministra.

Así, el Gobierno de Sánchez da por cumplidos los compromisos, lo que, en teoría, dejaría sin argumentos a Junts para romper la relación con ellos y dejar en estado más que inestable al Ejecutivo del PSOE con Sumar.

En todo caso "hay trámites que dependen de terceros o dependen de otros", ha reconocido, en referencia, por ejemplo, a la exigencia de Junts de que el catalán sea idioma oficial en la Unión Europea.

"Cumplir"

En esos casos, "estamos trabajando para que también se puedan cumplir", pero es algo que depende de los demás países miembros de la UE.

Por todo ello, el Gobierno habla de "diálogo, diálogo y más diálogo" para mantener una relación fluida con Junts, que haya o no ese diálogo, vota este lunes si rompe o no con el Gobierno y le deja en una minoría aún mayor.