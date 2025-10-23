El SAS responde al "bulo" del borrado de mamografías: cada una es analizada por dos radiólogos y "no se destruyen"

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, durante la sesión de control. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Servicio Andaluz de Salud (SAS) asegura que las mamografías no se destruyen y son analizadas por dos radiólogos de forma independiente. La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, cuestiona la manipulación de mamografías en una sesión parlamentaria, lo que provoca un enfrentamiento con el presidente de la Junta, Juanma Moreno. El SAS explica que el proceso de lectura de mamografías incluye la posibilidad de generar imágenes clave para facilitar la valoración por otro especialista, garantizando que todas las pruebas quedan registradas en el sistema. ClicSalud, la plataforma para consultar pruebas médicas en Andalucía, sufrió una caída que impidió temporalmente el acceso a ciertos resultados, pero fue resuelta rápidamente.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía tras la denuncia presentada por la asociación de mujeres con cáncer de mama (Amama) porpresunta destrucción" de mamografías y las denuncias de manipulación de pruebas por parte de la oposición en la sesión de control.

Al respecto, desde el SAS precisan que, "en ningún caso se destruyen las imágenes originales ni las generadas durante el proceso y todo se circunscribe a un proceso estrictamente médico".

Estas se cuelgan en el Diraya, sistema que contiene los historiales clínicos de los pacientes andaluces.

El SAS ha querido aclarar este extremo después de que la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, haya mostrado en la sesión parlamentaria las mamografías de una paciente.

La primera estaba firmada por un radiólogo y en ella se señalaba la lesión posiblemente tumoral y, la segunda, la prueba que se puede ver ahora en los portales digitales de la Administración, ya no llevaba ni la firma del profesional ni la lesión señalada.

"Los tribunales dirán qué ha pasado pero se le acumulan las contestaciones y respuestas" a las afectadas, ha sostenido Nieto. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, le ha pedido que "deje de echar toneladas de basura" sobre los profesionales sanitarios.

"¿Está usted diciendo en sede parlamentaria que un profesional sanitario ha tocado los datos?", le ha preguntado Moreno.

"Es una barbaridad lo que está diciendo. Acaba de acusar a los profesionales de manipular los datos, datos a los que sólo tienen acceso los profesionales y, por tanto, usted está diciendo que alguien les ha dado una orden y los profesionales se han prestado a hacer esos cambios", ha proseguido.

Tras una bronca sesión de control monopolizada por el asunto de las mamografías, desde el SAS han explicado el proceso de la realización de estas pruebas.

Dos especialistas

En el proceso de lectura de las mamografías de cribado intervienen dos especialistas en Radiología y ninguno de los cuales conocen el informe del otro lector. Todo ello con el objetivo de garantizar la mayor precisión en la detección de posibles lesiones.

Durante esta doble lectura, el primer radiólogo puede generar una imagen clave, que consiste en una copia de una de las proyecciones de la mamografía sobre la que se señalan las áreas de interés que, a su juicio, podrían requerir especial atención.

Este documento tiene carácter exclusivamente interno, queda grabado en el historial radiológico de la paciente y se utiliza como apoyo para facilitar la posterior valoración por parte de otro especialista que a posteriori revise las imágenes, expresan desde el SAS.

El uso de esta herramienta, que esta extendida en el ámbito radiológico, es a criterio del especialista y sirve como ayuda para una vez derivado el caso, poder reconocer con más facilidad y rapidez la imagen que se ha detectado durante screening.

Aclaran del mismo modo que no siempre se hacen imágenes clave en los estudios radiológicos, pero en el caso de realizarse, quedan grabados en el sistema y no pueden borrarse.

Es decir, si a una paciente se le hace una imagen clave de una proyección monográfica en el sistema debe aparecer la proyección sin la marca y con la marca o imagen clave.

Por ese motivo, pueden aparecer dos imágenes de la misma proyección una señalada y otra no, justificando así la existencia de las dos mamografías que ha llevado Inma Nieto a la sesión de control.

Por tanto, el SAS reitera que todas las pruebas diagnósticas quedan siempre conservadas en la historia clínica de la paciente, garantizando su trazabilidad y seguridad.

Este miércoles además se dio la circunstancia de que ClicSalud, la plataforma web donde los andaluces pueden consultar sus pruebas médicas y calendarios de vacunación, entre otros datos médicos, sufrió "una caída" por razones que el Gobierno andaluz investiga.

Eso llevó a que no se pudieran consultar ciertos resultados de pruebas como son las mamografías del cribado de cáncer de mama. La incidencia quedó resuelta a primera hora de la mañana.