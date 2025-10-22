El Gobierno de Moreno tira de 'la vía andaluza' en el debate sobre la sanidad: ofrece diálogo a la oposición y 16 medidas

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, saluda al consejero de Sanidad en el Parlamento de Andalucía. EP Sevilla

Dos años y medio después, el Parlamento andaluz ha celebrado un debate monográfico sobre la sanidad. Ha sido a raíz de la crisis del cribado de cáncer de mama y con la oposición del PSOE y la izquierda a su izquierda como protesta porque no ha sido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien ha comparecido, sino el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz.

El nuevo titular de la cartera de Salud ha abordado la cuestión aplicando lo que desde el Ejecutivo de Juanma Moreno se llama 'la vía andaluza'. Esto es: diálogo, mano tendida y colaboración con la oposición para afrontar la cuestión de la reforma del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que anunció el martes el presidente andaluz.

"Les pido la mano para abrir una nueva etapa en Andalucía en favor de la sanidad pública andaluza", ha abordado Sanz al explicar los casos de retrasos en la comunicación de los resultados de los cribados de cáncer de mama y las medidas puestas en marcha para solucionarlo.

No solo a la oposición. El consejero también ha pedido colaboración "mano a los profesionales, colegios, sindicatos, sociedades científicas, entidades sociales aquí presentes para avanzar. Les propongo abrir de verdad una nueva etapa en la gestión sanitaria andaluza", ha pedido.

Con ese elemento transversal del diálogo, el consejero de Sanidad ha presentado hasta 16 propuestas para la mejora del sistema sanitario andaluz. "Les animo a sumarse a propuestas, proyectos y reformas para impulsar y mejorar el sistema público andaluz", ha señalado el consejero.

"Oportunidad"

"Tienen la oportunidad de sumarse a esta nueva etapa para construir las mejoras que necesita el sistema. Y les pido que no lo desaprovechen", ha añadido Sanz.

Con la colaboración de expertos, científicos y oposición, el Gobierno andaluz quiere poner en marcha esa batería de propuestas de mejora del sistema sanitario. ¿Cuáles son? Las ha desgranado Sanz.

Las iniciativas puestas en marcha pasan por el plan de choque de cribados, que supone una inversión de 12 millones de euros y para el que se va a contratar a 119 profesionales. El objetivo de esto es que las 2.000 mujeres que tuvieron retrasos se hagan las pruebas pertinentes antes del 30 de noviembre.

A eso se suma un plan integral de cribados de cáncer de colon y cuello de útero, así como una inversión de hasta 700 millones de euros en infraestructuras sanitarias. Ahí entran el nuevo hospital de Málaga o el Materno Infantil de Huelva.

Punto importante, ha destacado el consejero, para la ampliación de la plantilla del SAS. Más de 4.300 profesionales esperan contratar antes de que acabe el año que viene, 1.200 de ellos médicos. Cuatro de cada diez de esas nuevas plazas, ha detallado el consejero, serán para la Atención Primaria.

El Gobierno andaluz también va a aprobar un nuevo decreto para cubrir los puestos que cuesta cubrir en la sanidad andaluza. Se busca con eso que los sanitarios estén al menos dos años en las zonas rurales. También se pondrán en marcha, ha desvelado, una "revolución digital".

A eso se suma una estrategia nueva para la salud mental y la atención temprana, así como una mejora del sistema de la farmacia comunitaria.

La oposición no ha tomado esa mano tendida del Gobierno andaluz. Antes bien, han cargado contra el Ejecutivo de Juanma Moreno. Lo han hecho con un discurso parecido Adelante Andalucía y Por Andalucía, quienes han acusado al Ejecutivo andaluz de buscar la privatización de la sanidad.

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha criticado además la "cobardía política" con la que, a su juicio, se está conduciendo "en las últimas semanas" el presidente de la Junta. "Debía dar la cara", ha aseverado.

"Quien debía estar dando aquí hoy la cara es el señor Moreno Bonilla, el responsable último de estas políticas", según ha aseverado Inma Nieto

También lo ha hecho Vox, quien ha insistido en la idea de que el PP, cuando gobierna, toma las mismas medidas que el PSOE.

Y lo han hecho los socialistas. El principal partido de la oposición ha acusado de "cobarde" al presidente de la Junta por no estar durante todo el debate en el Parlamento. "¿Hay algo más grave que esto?", se ha preguntado la vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez.

Márquez ha tachado de "mentiroso" a Moreno y de "consejero de la vergüenza" a Antonio Sanz. "A usted no le han nombrado para resolver el sistema sanitario", le ha dicho, porque "para eso hace falta tener muchos escrúpulos y usted no los tiene".

"Usted quiere enterrar en propaganda el problema que tiene la sanidad andaluza. No se puede tapar el sol con un dedo"; ha señalado la socialista.